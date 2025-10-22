इस राज्य में हर चौथी मौत दिल की बीमारियों से, इन्फेक्शन में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा; चिंताजनक रिपोर्ट

संक्षेप: उत्तराखंड पर एमसीसीडी की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हर चौथी मौत दिल की बीमारियों से हुई है। इतना ही नहीं सांस और इन्फेक्शन में मौत का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

उत्तराखंड में हर चौथी मौत की वजह दिल और खून की नलियों की बीमारियां (डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी) बन रही हैं। इनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई बीपी शामिल हैं। केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल की मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ (एमसीसीडी) 2022 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जो जून 2025 में जारी की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में हुई 77 हजार से ज्यादा मौतों में 7053 के चिकित्सीय कारण दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 25.4% मौतें दिल से जुड़े रोगों के कारण हुई हैं। देश में कुल मेडिकल सर्टिफाइड मौतों में 40.8% मौतों का कारण भी यही है।

सांस-संक्रमण में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा मौतें प्रदेश में दूसरे नंबर पर फेफड़ों एवं सांस से जुड़ी बीमारियों से 13.9 फीसदी मौतें हुई है। इनमें अस्थमा, टीबी और निमोनिया सबसे ऊपर है। तीसरे नंबर पर संक्रमण और परजीवी रोगों से 9.8% मौतें हुई है। इनमें डेंगू, मलेरिया, एचआईवी और सेप्टीसीमिया प्रमुख हैं। इन दोनों कारणों से मौतों का प्रदेश का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। देश में सांस की बीमारियों से 9.7 व संक्रमण से 7.4% मौतें हो रही हैं। यौन संचारित रोग 9.1, अकारण लक्षण, क्लीनिकल जांचों में पता लगने वाली बीमारी 8.5, पेट, पोषण और मोटापे 5.9,कैंसर 4.2, गर्भावस्था में शिशुओं की मौतें 3.9 है।

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी इंडीकेटर में पिछले कुछ सालों में बड़ा सुधार आया है। लेकिन खानपान, लाइफ स्टाइल संबंधी चुनौती बढ़ रही है। इसमें सुधार के लिए लाइफ स्टाइल क्लीनिक खोलने के साथ ही लगातार अन्य कई प्रयास किए जा रहे हैं। अविभावकों की भी इसमें बड़ी भूमिका है।

वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ व पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. डीएस रावत ने कहा कि जंक फूड, चॉकलेट और मीठा इत्यादि ज्यादा खाने के साथ ही बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। इससे बच्चों में हाई ट्राइग्लिसराइड की समस्या बढ़ रही है। इससे बचने के लिए अविभावकों को बच्चों का प्ले टाइम बढ़ाने के साथ ही स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए।

बच्चों की लम्बाई और वजन में सुधार रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पोषण अभियान के कुछ सकारात्मक असर दिखाई दिए हैं। इससे बच्चों की लंबाई और वजन में कमी जैसी समस्या का कुछ हल हुआ है और इस समस्या में पहले के मुकाबले सुधार आया है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या पहले 33 प्रतिशत थी जो अब 27 प्रतिशत हो गई है। जबकि कम वजन की समस्या वाले बच्चों का प्रतिशत पहले 26 प्रतिशत के करीब था जो अब घटकर 14 प्रतिशत रह गया है।