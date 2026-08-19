विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से बर्फ गायब, पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ी; पहले कब हुआ था ऐसा
विश्व प्रसिद्ध ओम पवित्र पर्वत से बर्फ पिघलने के कारण इसका मूल स्वरूप धुंधला पड़ गया है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यावरणविदों में भारी चिंता है।
विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत एक बार फिर बर्फ विहीन हो गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र से धारचूला वापस लौटीं स्थानीय निवासी उमा सनवाल गुंज्याल ने ओम पर्वत की ताजा स्थिति साझा करते हुए बताया कि पर्वत पर बर्फ की प्राकृतिक ओम की आकृति पूरी तरह गायब नजर आई। इस घटना से श्रद्धालु और पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं हैं। इससे पहले भी ओम पर्वत बर्फ विहिन हो चुका है।
इस पवित्र पर्वत से बर्फ पिघलने के कारण इसका मूल स्वरूप धुंधला पड़ गया है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यावरणविदों में भारी चिंता है। समुद्रतल से करीब 15 हजार 700 फीट पर स्थित ओम पर्वत से बर्फ का पूरी तरह गायब होने की यह कोई पहली घटना नहीं है।
पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएं
अगस्त 2024 में भी ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब हो गई थी। हालांकि बाद में बर्फबारी होने से आकृति पुनः उभर आई थी। अगस्त 2025 में भी बर्फ पिघलने का मामला सामने आया था। बीते जनवरी में भी ओम पर्वत से बर्फ काफी हद तक गायब हो गई थी। बार-बार बर्फ का पिघलना और गायब होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
पहाड़ों में जमीन फटने से भूस्खलन
उधर, पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में ग्राम पंचायत रीठा रैतोली में लगातार हो रही बारिश से भू-धंसाव और भूस्खलन ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई स्थानों पर जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं, जिससे आवासीय मकानों को खतरा पैदा हो गया है। भू-धंसाव की चपेट में आने से बिजली लाइन के पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते पंचायत के चार राजस्व गांवों में 16 अगस्त से विद्युत आपूर्ति ठप है।
लगातार बारिश से गांवों को भारी नुकसान
ग्राम प्रधान निशा धारियाल और प्रमोद धारियाल ने बताया कि लगातार बारिश से पंचायत के राजस्व गांवों में भारी नुकसान हुआ है। असुर गांव में कृष्णानंद कापड़ी के घर के पीछे भीषण भू-धंसाव होने से जमीन में कई जगह गहरी दरारें पड़ गई हैं। भू-धंसाव के कारण क्षेत्र से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के पोल भी टेढ़े हो गए हैं। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 16 अगस्त की सुबह से रीठा, असुर, रैतोली और ठांगा गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है।
गंगा नदी से सटे रैतोली गांव में भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। नदी किनारे कटाव और भूस्खलन से शेर सिंह, कुंदन सिंह, जनक सिंह, दीपक सिंह और अमित सिंह के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी। सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने भी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया है।
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