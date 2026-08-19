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विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से बर्फ गायब, पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ी; पहले कब हुआ था ऐसा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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विश्व प्रसिद्ध ओम पवित्र पर्वत से बर्फ पिघलने के कारण इसका मूल स्वरूप धुंधला पड़ गया है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यावरणविदों में भारी चिंता है।

Om Parvat Snow Disappears
ओम पर्वत से बर्फ गायब हो गई है। पर्यावरणविदों में चिंता है।

विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत एक बार फिर बर्फ विहीन हो गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र से धारचूला वापस लौटीं स्थानीय निवासी उमा सनवाल गुंज्याल ने ओम पर्वत की ताजा स्थिति साझा करते हुए बताया कि पर्वत पर बर्फ की प्राकृतिक ओम की आकृति पूरी तरह गायब नजर आई। इस घटना से श्रद्धालु और पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं हैं। इससे पहले भी ओम पर्वत बर्फ विहिन हो चुका है।

इस पवित्र पर्वत से बर्फ पिघलने के कारण इसका मूल स्वरूप धुंधला पड़ गया है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यावरणविदों में भारी चिंता है। समुद्रतल से करीब 15 हजार 700 फीट पर स्थित ओम पर्वत से बर्फ का पूरी तरह गायब होने की यह कोई पहली घटना नहीं है।

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पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएं

अगस्त 2024 में भी ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब हो गई थी। हालांकि बाद में बर्फबारी होने से आकृति पुनः उभर आई थी। अगस्त 2025 में भी बर्फ पिघलने का मामला सामने आया था। बीते जनवरी में भी ओम पर्वत से बर्फ काफी हद तक गायब हो गई थी। बार-बार बर्फ का पिघलना और गायब होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

पहाड़ों में जमीन फटने से भूस्खलन

उधर, पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में ग्राम पंचायत रीठा रैतोली में लगातार हो रही बारिश से भू-धंसाव और भूस्खलन ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई स्थानों पर जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं, जिससे आवासीय मकानों को खतरा पैदा हो गया है। भू-धंसाव की चपेट में आने से बिजली लाइन के पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते पंचायत के चार राजस्व गांवों में 16 अगस्त से विद्युत आपूर्ति ठप है।

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लगातार बारिश से गांवों को भारी नुकसान

ग्राम प्रधान निशा धारियाल और प्रमोद धारियाल ने बताया कि लगातार बारिश से पंचायत के राजस्व गांवों में भारी नुकसान हुआ है। असुर गांव में कृष्णानंद कापड़ी के घर के पीछे भीषण भू-धंसाव होने से जमीन में कई जगह गहरी दरारें पड़ गई हैं। भू-धंसाव के कारण क्षेत्र से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के पोल भी टेढ़े हो गए हैं। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 16 अगस्त की सुबह से रीठा, असुर, रैतोली और ठांगा गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है।

गंगा नदी से सटे रैतोली गांव में भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। नदी किनारे कटाव और भूस्खलन से शेर सिंह, कुंदन सिंह, जनक सिंह, दीपक सिंह और अमित सिंह के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी। सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने भी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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