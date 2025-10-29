उत्तराखंड में अफसर ने महिला जवान के कपड़े फाड़े, अभद्रता का भी आरोप; वायरल वीडियो पर बवाल
संक्षेप: युवा कल्याण विभाग में पीआरडी की महिला जवान ने अफसर पर अभद्रता करने और धक्का देकर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस को दोनों पक्षों से शिकायत मिली है। इस घटना का कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में युवा कल्याण विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की एक महिला जवान ने विभाग के युवा कल्याण अधिकारी पर शारिरिक और मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए। महिला जवान ने कहा कि अधिकारी ने उनके साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि जबरन धक्का देकर उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना का कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिससे लोगों में रोष है और बवाल बढ़ गया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
महिला जवान के अनुसार, वह विभागीय कार्य के सिलसिले में ऑफिस गई थीं, जहां अधिकारी ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह पहली बार नहीं था जब अधिकारी ने उनसे इस तरह का बर्ताव किया है। महिला जवान का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से विभागीय कारणों से दफ्तर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई।
घटना की जानकारी मिलते ही विभाग में तनाव का माहौल बन गया। इस बीच, महिला जवान का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उसके कपड़े फटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद घटना ने और तूल पकड़ लिया है और लोग विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इधर, युवा कल्याण अधिकारी वरद जोशी ने भी पुलिस में अपनी तहरीर दी है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत प्राप्त हुई है और मामला जांच में है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।