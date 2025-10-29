Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Officer Accused of Misbehaving and Tearing Woman PRD jawan cloth in uttarakhand Viral Video Sparks Uproar
उत्तराखंड में अफसर ने महिला जवान के कपड़े फाड़े, अभद्रता का भी आरोप; वायरल वीडियो पर बवाल

उत्तराखंड में अफसर ने महिला जवान के कपड़े फाड़े, अभद्रता का भी आरोप; वायरल वीडियो पर बवाल

संक्षेप: युवा कल्याण विभाग में पीआरडी की महिला जवान ने अफसर पर अभद्रता करने और धक्का देकर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस को दोनों पक्षों से शिकायत मिली है। इस घटना का कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है।

Wed, 29 Oct 2025 08:34 AMGaurav Kala रुद्रप्रयाग
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में युवा कल्याण विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की एक महिला जवान ने विभाग के युवा कल्याण अधिकारी पर शारिरिक और मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए। महिला जवान ने कहा कि अधिकारी ने उनके साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि जबरन धक्का देकर उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना का कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिससे लोगों में रोष है और बवाल बढ़ गया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

महिला जवान के अनुसार, वह विभागीय कार्य के सिलसिले में ऑफिस गई थीं, जहां अधिकारी ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह पहली बार नहीं था जब अधिकारी ने उनसे इस तरह का बर्ताव किया है। महिला जवान का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से विभागीय कारणों से दफ्तर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई।

ये भी पढ़ें:वर्दी की हनक में चूर दारोगा ने लात मारकर बाइक गिराई, राहगीरों से की अभद्रता
ये भी पढ़ें:पटाखा जलाने को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं से अभद्रता

घटना की जानकारी मिलते ही विभाग में तनाव का माहौल बन गया। इस बीच, महिला जवान का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उसके कपड़े फटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद घटना ने और तूल पकड़ लिया है और लोग विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

इधर, युवा कल्याण अधिकारी वरद जोशी ने भी पुलिस में अपनी तहरीर दी है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत प्राप्त हुई है और मामला जांच में है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Crime News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।