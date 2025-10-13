Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Obscene Dance Performed name of Kavi Sammelan Popular YouTuber Birthday also Celebrate in roorkee nagar nigam

कवि सम्मेलन के नाम पर युवतियों का अश्लील डांस, चर्चित यू-ट्यूबर का बर्थडे भी मनाया

रुड़की नगर निगम में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कवि सम्मेलन के नाम पर सभागार को बुक किया गया था, लेकिन वहां युवतियों का अश्लील डांस हुआ और यूट्यूबर का बर्थडे मनाया।

Gaurav Kala रुड़की, हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 12:34 PM
share Share
Follow Us on
कवि सम्मेलन के नाम पर युवतियों का अश्लील डांस, चर्चित यू-ट्यूबर का बर्थडे भी मनाया

नगर निगम रुड़की के सभागार में रुड़की के एक चर्चित यू-ट्यूबर की बर्थ-डे पार्टी आयोजित की गई। इसमें युवतियों ने अश्लील डांस भी किया। बर्थ-डे पार्टी का वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। एक पार्षद ने कवि सम्मेलन के नाम पर यह सभागार बुक कराया था। जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है।

नगर निगम के सभागार में शुक्रवार की शाम को शहर के नौ दो ग्यारह चैनल के चर्चित यू-ट्यूबर अमजद की बर्थ-डे पार्टी मनाई गई। जिसमें अनेक युवक-युवतियां शामिल थे। नगर निगम के मंच स्थल पर यह पार्टी मनाई गई। पार्टी के दौरान युवतियों ने अश्लील डांस भी किया। यही नहीं पार्टी में केक काटने के दौरान उसे एक दूसरे पर उसे फेंका भी गया। जिससे निगम सभागार में रखी कुर्सियां भी गंदी हो गईं।

ये भी पढ़ें:चार साल तक ब्लैकमेलिंग और रेप, दोस्त को भी बुलाया; तंग आकर युवती ने दे दी जान

अमजद पर तीन महीने पहले केस

यू-ट्यूबर अमजद पर तीन महीने पहले अपत्तिजनक वीडियो के मामले में केस दर्ज हुआ था। रविवार को नगर निगम में सभागार में मनाई गई, इस पार्टी का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि, हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। वीडियो देख लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। लोगों ने कहा कि नगर निगम का सभागार सरकारी संपत्ति है। यहां केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं। नगर निगम में ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए।

पार्षद ने कवि सम्मेलन के लिए कराया था बुक

नगर निगम के वार्ड-1 के पार्षद के ओर यह सभागार कवि सम्मेलन के नाम पर बुक हुआ था। वार्ड नंबर-1 के पार्षद अमित कुमार ने बताया कि उन्हें गुमराह कर यह सभागार बुक कराया गया था। उन्हें बताया गया था कि कवि सम्मेलन होना है, इसके स्थान पर बर्थ-डे पार्टी और डांस आदि करना गलत है। निगम अधिकारियों को जो उचित कार्रवाई है, वह करनी चाहिए।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Crime News Uttarakhand News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।