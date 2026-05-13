राष्ट्रपति से सम्मान पाने वाली पूजा, 15 वर्षों तक पहाड़ की पगडंडियों पर ‘प्राण प्रहरी’
उत्तराखंड की दुर्गम और खड़ी पहाड़ियों में 15 वर्षों तक लोगों के लिए प्राण प्रहरी रही नर्स पूजा को राष्ट्रपति सम्मान मिला है। उन्होंने अपने कर्तव्य के आगे कभी हिम्मत नहीं हारी।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के दुर्गम नौगांव क्षेत्र में तैनात एएनएम पूजा परमार राणा ने 15 वर्षों तक पहाड़ की कठिन राहों को कर्मभूमि बनाकर मातृ-शिशु स्वास्थ्य की मिसाल गढ़ी। सात किलोमीटर तक की खड़ी चढ़ाई चढ़कर टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने वाली पूजा को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने कोरोना काल में गर्भवती होने और पूरे परिवार के कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और अपने इलाके में 100 फीसदी कोरोना वैक्सीनेशन पूरा किया।
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार
उत्तराखंड में जहां पहाड़ों से पलायन की कहानियां आम हैं, वहीं नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम पूजा ने विपरीत परिस्थितियों में डटे रहकर सेवा की नई परिभाषा लिखी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को अपना मिशन बनाकर उन्होंने पगडंडियों और जंगल के रास्तों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की लौ जलाए रखी। मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें वर्ष 2026 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया।
हिन्दुस्तान से खास बातचीत
यह सम्मान उनके वर्षों के समर्पण, साहस और सेवा का राष्ट्रीय स्वीकार है। अपने आयुर्वेद फार्मासिस्ट पति आनंद राणा एवं बच्चों संग दिल्ली पहुंची पूजा ने ‘हिन्दुस्तान’ से फोन पर विशेष बातचीत की। पूजा ने अपनी 15 वर्ष की नौकरी में पूरे सेवाभाव से बच्चों और गर्भवतियों की देखभाल की। टीकाकरण के साथ सुरक्षित प्रसव के लिए बेहतर काम किया। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों व ऊंची चढ़ाई चढ़कर हजारों जिंदगियां बचाईं।
दुर्गम पहाड़ों में नौकरी
पूजा बताती हैं कि कंडाऊ, रस्टाडी जैसे दुर्गम क्षेत्र में दो वर्ष पहले तक सड़क नहीं थी। तब आशाओं के साथ सात किमी की खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना होता था। जाने में 5-6 घंटे लग जाते थे, पर कभी थकान नहीं मानी। भौंती का रास्ता खतरों से भरा व जंगल के बीच से था, वहां भी जाते। उनकी उपलब्धि पर सीएमओ डॉ.बीएस रावत, सीएमएस डॉ.रोहित भंडारी ने उन्हें बधाई दी।
100 फीसदी लोगों को लगाई कोरोना की वैक्सीन
कोरोनाकाल में जनवरी 2021 में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब पूजा गर्भवती थीं। इसके बावजूद उन्होंने टीकाकरण की कमान संभाली और क्षेत्र की हजारों की आबादी को टीका लगाकर सुरक्षित किया। पूजा का परिवार मूलत: खान्सी बड़कोट में रहता है। उनके पति आरोग्य मंदिर कुआँ बड़कोट में तैनात हैं। कोरोनाकाल में उन्हें पति का पूरा सहयोग मिला। उस वक्त उनका पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था। पूजा का एक बेटा उर्वक्ष और बेटी अनाघा हैं। उनके पिता कृषक गिरबीर सिंह परमार और मां शकुंतला देवी ने पांच बहनों को पढ़ाया। पूजा ने रानीपोखरी से 2008 बैच में एएनएम किया। पूजा गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए खुद अपने स्तर से मदद करती हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।