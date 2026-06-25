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हनीट्रैप और 1.50 करोड़ का सपना; NRI लड़की ने शादी का लालच देकर 40 लाख ठगे

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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लंदन की एनआरआई लड़की ने ऋषिकेश के युवक को हनीट्रैप में फंसाया। 1.50 करोड़ मुनाफे का सपना दिखाया। युवक ने ट्रैप में फंसकर 40 लाख रुपए गंवा दिए। 

हनीट्रैप और 1.50 करोड़ का सपना; NRI लड़की ने शादी का लालच देकर 40 लाख ठगे

ऋषिकेश के युवक को एक विदेशी युवती ने शादी का झांसा देकर 39.62 लाख रुपये का चूना लगा दिया। महिला ने युवक को पहले हनीट्रैप में फंसाया। फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर उससे रकम झटक ली। पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, देहरादून ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अभिषेक सिंह रौतेला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई थी। जहां उनका संपर्क अंजली कृष्णन नामक एनआरआई से हुआ। अंजली ने खुद को लंदन निवासी व फैशन बिजनेस से जुड़ा बताया। बीती 25 मार्च से वह यूके(+44)के नंबरों से व्हाट्सएप पर चैट व वीडियो कॉल करने लगी। युवती ने अभिषेक की मां से भी वीडियो कॉल पर बात कर शादी का भरोसा दिलाया।

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क्रिप्टो ट्रेडिंग में करोड़ों के मुनाफे का लालच दिया

इसी दौरान अंजली ने अभिषेक को क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों के मुनाफे का लालच देकर झांसे में ले लिया। अंजली ने अभिषेक को व्हाट्सएप पर अपने कथित अंकल जॉर्ज से मिलाया। अंजली ने बताया, अंकल जॉर्ज ट्रेडिंग कंसल्टेंट हैं। शुरू में अभिषेक ने 16 अप्रैल को 10 हजार रुपये लगाए तो उसे 12 हजार वापस मिले। अगले दिन 28 हजार के निवेश पर तीन दिन बाद 90 हजार का रिटर्न मिला। इससे अभिषेक का भरोसा पक्का हो गया व उसने कुछ और निवेश किया। इसके बाद शातिरों ने पीड़ित के ट्रेडिंग अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये का फर्जी मुनाफा दिखाया। जब अभिषेक ने यह रकम निकालनी चाही तो उसे बताया गया कि इसके ऐवज में 30% कमीशन यानी करीब 38.31 लाख रुपये जमा कराने होंगे।

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पुलिस ने दर्ज किया केस

इस पर अभिषेक और उनके परिवार ने अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई के जरिए विभिन्न खातों में कुल 38.31 लाख रुपये जमा करा दिए। इसके बाद भी पैसे नहीं मिले और वीआईपी अकाउंट एक्टिवेशन के नाम पर 30 लाख रुपये और मांगे गए। इस पर युवक को ठगी का अहसास हुआ। मंगलवार को उसने साइबर अपराध थाने में तहरीर दी। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन खातों में रकम जमा हुई, उनके संचालकों की तलाश की जा रही है।

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सऊदी अरब भेजने के नाम पर 4 लाख ठगे

विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर सहारनपुर के शातिर ने दूर के युवक से चार लाख ठग लिए। नेहरूकॉलोनी छाना पुलिस ने मामले में मुकदमा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसने देवबंद के मोहल्ला खानकाह निवासी असजद उर्फ असलम से सऊदी अरब जाने के लिए संपर्क किया था। वह विदेश में नौकरी दिलाने का काम करता है। अमजद ने एक साल का वीजा और नौकरी लगवाने का दावा करते हुए पीड़ित से चार लाख रुपए वसूले।

आरोप है कि उसके बाद से असजद उसे गुमराह करने लगा। जब जुबैरुद्दीन ने उससे पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उसे टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी दी। जुबैरूद्दीन ने बताया कि आरोपी को दी रकम में से दो लाख उसने ब्याज पर उठाए थे। उसे हर महीने 10 हजार की किस्त जमा करनी पड़ती है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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