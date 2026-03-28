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उत्तराखंड में अब 4 रंग के कूड़ेदान जरूरी, लाल-पीले डिब्बे में क्या रखा जाएगा? गंदगी मिलने पर अफसर…

Mar 28, 2026 07:37 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, देहरादून
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अब अगर शहर या गांव में गंदगी मिली तो जिम्मेदार अफसरों को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। वहीं भारी जुर्माने के साथ विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अब नीले-हरे डिब्बे के साथ लाल और पीला डिब्बा भी रखना होगा।

उत्तराखंड में अब 4 रंग के कूड़ेदान जरूरी, लाल-पीले डिब्बे में क्या रखा जाएगा? गंदगी मिलने पर अफसर…

अब अगर शहर या गांव में गंदगी मिली तो जिम्मेदार अफसरों को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। वहीं भारी जुर्माने के साथ विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अब नीले-हरे डिब्बे के साथ लाल और पीला डिब्बा भी रखना होगा। एक अप्रैल से प्रदेश में नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू होने जा रहा है। शहरी विकास विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सभी निकायों को इसे कड़ाई से लागू करने के लिए पत्र भेजा गया है। नए नियमों के अनुसार अब कूड़े को दो की बजाय चार हिस्सों में अलग करना अनिवार्य होगा।

नीले-हरे और लाल-पीले डिब्बे में क्या रखा जाएगा?

अब नीले-हरे के साथ पीले और लाल रंग के डिब्बे भी जोड़े गए हैं। इसके तहत गीला, सूखा, घरेलू खतरनाक और सैनिटरी कचरे को अलग-अलग रखना होगा। कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को दी गई है। इसकी निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा।

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नियमों की अनदेखी पर जुर्माना और जेल भी जा सकते

नियमों की अनदेखी पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हैं। इसके अलावा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया जा सकता है।

इसके साथ ही तय समय में कार्य योजना प्रस्तुत न करने या गलत जानकारी देने पर विभागीय जांच की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर संबंधित एजेंसियां नोटिस जारी कर मुकदमे की संस्तुति भी कर सकती हैं। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर और अधिक सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं।

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तीसरी श्रेणी: घरेलू खतरनाक कचरा

जिसमें ऐसी वस्तुएं आती हैं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसमें पुरानी बैटरियां, पेंट के डिब्बे, कीटनाशक की बोतलें, ट्यूबलाइट और एक्सपायर दवाएं शामिल हैं। कचरे को लाल या काले रंग के कूड़ेदान में रखना होगा।

चौथी श्रेणी:स्वच्छता अपशिष्ट पदार्थ

इसमें इस्तेमाल किए गए डायपर और सैनिटरी नैपकिन शामिल हैं। इन्हें सीधे कूड़ेदान में डालने के बजाय कागज या डिस्पोजेबल पाउच में लपेटकर अलग से देने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे गंदगी न फैलने पाए।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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