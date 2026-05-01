देहरादून पुलिस के हाथों मारा गया बदमाश शामली का कुख्यात अकरम, भाई का यूपी में एनकाउंटर
देहरादून में आधी रात पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को ढेर किया। मारा गया बदमाश शामली का कुख्यात अकरम निकला। उस पर 50 हजार का इनाम था।
देहरादून में आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया बदमाश शामली का कुख्यात अकरम निकला। अकरम पर 50 हजार का इनाम था। एनकाउंटर में बदमाश अकरम के मारे जाने के बाद 2014 में हुई पूर्व कृषि अधिकारी के घर डकैती और उनके बेटे अंकित की हत्या की घटना की यादें ताजा हो गईं। मारा गया बदमाश अकरम इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। आज भी बेटे की मौत की घटना को यादकर माता-पिता की आंखें भर जाती हैं। बेटे की मौत से सदमे में आया परिवार तीन साल तक देहरादून छोड़कर बेटियों के साथ रहा।
2014 में अकरम हत्याकांड का मुख्य आरोपी
रिश्तेदार ठाकुर सिंह गुसाईं ने बताया कि 2014 में नकरौंदा स्थित घर में पूर्व कृषि अधिकारी सुरेंद्र थपलियाल, पत्नी अंजलि, बेटा अंकित और नानी बिंदेश्वरी घर में मौजूद थे। तड़के पौने चार बजे 8 बदमाशों ने धावा बोला था। बताया कि बदमाशों ने बंदूक की बट से कृषि अधिकारी सुरेंद्र, पत्नी अंजलि, बिंदेश्वरी पर हमला किया था। 22 वर्षीय अंकित की बदमाशों के साथ हाथापाई हो गई थी। एक बदमाश ने अंकित पर फायर किया जो मिस हो गया था। दूसरा फायर अंकित के सीने में जा लगा। आरोपियों ने दो गोली अंकित को मारी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अंकित की मां अंजलि के सात टांके, पिता सुरेंद्र के 4 टांके आए थे। बताया कि इस घटना के बाद से परिवार दहशत में रहा। कई दिन बीत जाने के बाद अकरम समेत अन्य आरोपी पकड़े गए थे लेकिन परिवार लोग घटना से टूट गए थे। अंकित तब एमटेक की पढ़ाई कर रहा था।
परिवार का फर्जी एनकाउंटर का आरोप
अकरम के वकील और परिजनों ने पुलिस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। अकरम के वकील राजवीर सिंह का दावा है कि अकरम दोपहर ढाई बजे तक उनके पास था। उसने वकालतनामा साइन किया और वह कोर्ट की तारीख पर आया था। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची अकरम की पत्नी इशरत ने कहा कि शाम चार बजे अकरम ने अपनी भाभी से फोन पर बात की। इसके बाद उसे आईएसबीटी की तरफ जाते वक्त पुलिस ने उठाया। अकरम के पिता मासूम अली ने भी बताया कि वह कुछ दिन एक कोल्हू पर उनके साथ काम कर रहा था। वहां से कोर्ट के काम से देहरादून आया था। कल उसने पिता को कहा कि कोर्ट की तारीख के बाद वापस आएगा। वकील का दावा है कि उन्हें पहले से ही अकरम के फर्जी एनकाउंटर की आशंका थी, जिसके संबंध में उन्होंने पूर्व में ही न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अकरम का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और पूरी कार्रवाई नियमानुसार व आत्मरक्षा में की गई है।
अकरम का भाई भी एनकाउंटर में मारा गया था
अकरम का एक भाई असलम 2017 में यूपी के दादरी में यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। असलम का यूपी में अपराधिक इतिहास था। एक घटना के दौरान ही उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। अकरम दो अन्य भाई हैं। अकरम के दो बेटी और एक बेटा है।
2017 में राठौर ने किया था अकरम को गिरफ्तार, अब एनकाउंटर
प्रेमनगर मुठभेड़ में मारे गए 50 हजार के इनामी अकरम और इंस्पेक्टर नरेश राठौर का आमना-सामना पहली बार नहीं हुआ था। सात साल पहले राठौर ने ही इस बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, अब उसी अधिकारी के सामने मुठभेड़ में अपराधी का अंत हो गया
50 हजार का इनामी
वर्ष 2014 में नकरौंदा में हुए चर्चित अंकित थपलियाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अकरम फरार हो गया था। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस से बचने के लिए वह पहचान छिपाकर गुजरात में रह रहा था। 2017 में जब वह अपने परिवार से मिलने यूपी आया तो पुलिस ने उसे मुजफ्फरनगर से धर दबोचा। उस वक्त अकरम को पकड़ने वाली टीम में भी नरेश राठौर (वर्तमान में इंस्पेक्टर प्रेमनगर) शामिल थे। अब मुठभेड़ में इंस्पेक्टर राठौर के नेतृत्व में हुई पुलिस मुठभेड़ में अकरम ढेर हो गया।
भाई बोला-जमीन का विवाद चल रहा था
भाई मुकर्रम ने बताया कि अकरम किसी मुकदमे की तारीख पर देहरादून न्यायालय में गया था। गुरुवार सुबह फोन पर उन्हें अकरम के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सूचना मिली। मुकर्रम ने पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया यह घटना उत्तराखंड में जमीन के विवाद से जुड़ी है। उनका कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, वह उनके बहनोई के नाम है, लेकिन उस पर किसी अन्य का कब्जा है।
जमीन विवाद को बताया एनकाउंटर का कारण
वर्तमान में उस जमीन की कीमत 1100 करोड़ रुपये के लगभग है और एक-दो दिन में जमीन के संबंध में लेनदेन होने की उम्मीद थी। मुकर्रम का आरोप है कि इसी जमीन के विवाद के चलते अकरम का एनकाउंटर किया गया। उसने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुकर्रम का कहना है कि अकरम पर पुराने मामले दर्ज थे, जिनमें वह जमानत पर था। वर्तमान में वह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा था।
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