उनकी दाढ़ी के बाल भी नहीं आए... उत्तराखंड में मंत्री ने भाजपा विधायक के ले लिए मजे; क्या हुआ था

संक्षेप: उत्तराखंड विधानसभा में स्पेशल सत्र के दौरान जब भाजपा विधायक बोलने के लिए खड़े हुए तो संसदीय कार्य मंत्री ने चुटकी ले ली- उनकी तो दाढ़ी के बाल भी नहीं आए… इस पर कांग्रेसी भी सदन में ठहाके लगाकर हंसने लगे।

उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। तीसरे दिन सदन में कई बार विधायकों में तू-तू मैं-मैं देखने को मिली तो कई दफे ठहाके भी गूंजे। कपकोट से भाजपा विधायक सुरेश गड़िया जब अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर चुटकी ले ली। कहा कि उनकी तो दाढ़ी के बाल भी नहीं फूटे। इस बात से सदन में कांग्रेसी विधायक भी ठहाके मारते नजर आए।

क्या हुआ था कपकोट विधायक सुरेश गड़िया को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने खूब चुटकियां लीं, उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया था कि विपक्षी विधायकों ने उनकी हौसला अफजाई शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें बोलने दो, तुम तो रोज दाढ़ी बनाते हो, उनके तो अभी बाल भी नहीं आए हैं। इस पर सदन ठहाकों से गूंज गया। हालांकि गड़िया ने जब बोलना शुरू किया विपक्षी सदस्यों ने भी मेजें बजाकर उनकी बातों का समर्थन किया।

प्रीतम सिंह और मुन्ना सिंह चौहान में तकरार विशेष सत्र में बुधवार को भू-कानून, डेमोग्राफी चेंज पर बहस तब और दिलचस्प हो गई जब कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान आमने-सामने हो गए। जौनसार बावर की सियासत में कट्टर प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस से सदन का माहौल काफी गर्मा गया था।

कांग्रेस विधायक की बात काट रहे थे चौहान दरअसल 25 साल के उत्तराखंड में विकास के कामों और ज्वलंत मुद्दों पर सदन में चर्चा हो रही थी। चकराता विधायक प्रीतम अपनी बात रख रहे थे और मुन्ना बार-बार उठकर उनकी बात को काट रहे थे। डेमोग्राफिक चेंज और अवैध लोगों को हटाने के मामले में मुन्ना सिंह ने कहा कि बनभूलपुरा में जब अवैध लोगों को हटाया गया था, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस पर कांग्रेस के तमाम विधायकों ने कड़ा एतराज जताया और मुन्ना सिंह को घेरा।