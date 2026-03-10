Hindustan Hindi News
Mar 10, 2026 07:47 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, देहरादून
बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में बदरीनाथ और केदारनाथ में गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस साल यात्रा के लिए 121 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित हुआ है। 

केदारनाथ, बदरीनाथ मंदिर में गैर सनातनियों की एंट्री पर रोक; कमेटी में प्रस्ताव पास

उत्तराखंड में बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की बजट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बैठक में बदरीनाथ और केदारनाथ में गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में आगामी यात्रा सत्र 2026-27 के लिए 121 करोड़ 7 लाख रुपये का बजट पारित किया गया है जिसमें बदरीनाथ के लिए 57 करोड़ और केदारनाथ के लिए 63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू होगी जिसके लिए सरकार व्यापक तैयारियां कर रही है।

बदरीनाथ और केदारनाथ में गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक

बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक मंगलवार को बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित केनाल रोड कार्यालय के पास संपन्न हुई। बैठक में आगामी यात्रा सत्र 2026-27 के लिए 121 करोड़ 7 लाख रुपये से अधिक का बजट पारित किया गया। इसके साथ ही बदरीनाथ और केदारनाथ में गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

बैठक में बजट पेश

बजट बैठक में श्री बदरीनाथ धाम के लिए 57 करोड़ रुपये और श्री केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने बैठक में पिछली बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की और बीकेटीसी का वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया।

कब खुलेंगे कपाट?

इस दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि चारधाम यात्रा का शुभारंभ अप्रैल माह में हो रहा है। आगामी यात्रा काल को ध्यान में रखकर बीकेटीसी ने बजट प्रावधान किए हैं। बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल और श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं जबकि श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल को खुलेंगे।

बदरीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब बदरीनाथ पुनर्निर्माण कार्य चल रहे है। उत्तराखंड सरकार के स्तर पर धामों में यात्रा तैयारियां त्वरित गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्था करना है।

यात्रा से पहले सभी तैयारियां करने का निर्देश

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सुचारू और सुरक्षित यात्रा के लिए बजट में जरूरी प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा से पहले सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया है। समिति के पदाधिकारियों को विश्वास है कि प्रस्तावों के सही क्रियान्वयन से आगामी यात्रा वर्ष 2026-27 में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इसके लिए धामों की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

