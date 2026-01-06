कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं पर पाबंदी की डिमांड, भाजपा सांसद ने क्यों कहा- अभी जल्दबाजी नहीं

संक्षेप: गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के बाद संत समाज द्वारा कुंभ क्षेत्र में भी गैर हिंदुओं पर पाबंदी की मांग कर रही है। सवाल के जवाब में हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी जल्दबाजी ठीक नहीं।

हाल ही में संतों की शिकायत पर गंगा घाटों से गैर हिंदुओं की पूर्ण पाबंदी के लिए उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी। अब कुंभ क्षेत्र में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग तेज हो गई है। संत समाज की इस मांग पर हरिद्वार से भाजपा सांसद और पूर्व उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अहम बात कही। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। बता दें कि 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है, जो 14 जनवरी (मकर संक्रांति) से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगा।

कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर उठ रही आवाज पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस विषय पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। अभी चिंतन-मंथन की जरूरत है। रावत ने कहा कि पहले यह तय करना होगा कि कुंभ क्षेत्र की सीमा क्या है?

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले यह साफ करना जरूरी है कि कुंभ क्षेत्र की वास्तविक सीमा आखिर कहां तक मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचपुरी और ऋषिकेश जैसे इलाके पहले से ही धार्मिक परंपराओं के अनुसार कई तरह के प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। वहीं, हरकी पैड़ी क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के रात में ठहरने पर पहले से ही रोक लागू है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुंभ क्षेत्र केवल हरकी पैड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा रुड़की, मंगलौर, बहादराबाद और श्यामपुर तक फैला हुआ है, ऐसे में किसी भी तरह की पाबंदी से पहले पूरे क्षेत्र को लेकर स्पष्टता जरूरी है।