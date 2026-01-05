गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री, संतों की शिकायत पर सरकार की बड़ी तैयारी

संक्षेप: उत्तराखंड में सनातन आस्था के केंद्र हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर गैर हिन्दुओं को अब एंट्री नहीं मिलेगी। संतों की शिकायत के बाद पुष्कर धामी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है।

उत्तराखंड में सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के घाटों पर भविष्य में केवल हिन्दू धर्मावलंबियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। राज्य सरकार गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रही है। मालूम हो तमाम संत इस संबंध में कई बार प्रदेश सरकार से मांग कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि इस संबंध में पूर्व से कानून लागू है। अधिकारियों को इस कानून का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार चाहती है कि इस कानून को और सख्ती तथा व्यापक रूप से लागू किया जाए।

सूत्रों के अनुसार, हर की पैड़ी समेत कुछ प्रमुख गंगा घाटों पर प्रवेश को लेकर देश की आजादी से पहले से ही कुछ नियम लागू हैं। वर्ष 1954 के निकाय ऐक्ट के अनुसार, हरिद्वार कुछ क्षेत्रों में गैर हिंदू संपत्ति नहीं खरीद सकते।