Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Non Hindus entry ban at Ganga Ghats Government Plans After Saints Complaints
गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री, संतों की शिकायत पर सरकार की बड़ी तैयारी

गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री, संतों की शिकायत पर सरकार की बड़ी तैयारी

संक्षेप:

उत्तराखंड में सनातन आस्था के केंद्र हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर गैर हिन्दुओं को अब एंट्री नहीं मिलेगी। संतों की शिकायत के बाद पुष्कर धामी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है।

Jan 05, 2026 07:36 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के घाटों पर भविष्य में केवल हिन्दू धर्मावलंबियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। राज्य सरकार गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रही है। मालूम हो तमाम संत इस संबंध में कई बार प्रदेश सरकार से मांग कर चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि इस संबंध में पूर्व से कानून लागू है। अधिकारियों को इस कानून का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार चाहती है कि इस कानून को और सख्ती तथा व्यापक रूप से लागू किया जाए।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट; इन जिलों में कोहरा करेगा परेशान
ये भी पढ़ें:कोहरा और ओवरस्पीड बना काल, उत्तराखंड से लौट रहे यूपी के युवकों की हादसे में मौत
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में भी इंदौर जैसा खतरा? दूषित पानी पीने को मजबूर लोग; हजारों शिकायतें

सूत्रों के अनुसार, हर की पैड़ी समेत कुछ प्रमुख गंगा घाटों पर प्रवेश को लेकर देश की आजादी से पहले से ही कुछ नियम लागू हैं। वर्ष 1954 के निकाय ऐक्ट के अनुसार, हरिद्वार कुछ क्षेत्रों में गैर हिंदू संपत्ति नहीं खरीद सकते।

ganga ghat

जानकारों के अनुसार, इस प्रतिबंध पर सख्ती से अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई संतों ने समय समय पर हरिद्वार में प्रतिबंधित क्षेत्र में जमीन खरीदने, गंगा घाटों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने और उनके शहरी क्षेत्र में रात को ठहरने पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Ganga Haridwar News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।