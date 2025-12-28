'नकल की कोई गुंजाइश नहीं'... CM धामी ने नकल माफियाओं को दी सख्त चेतावनी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। धामी ने कहा है कि सख्त नकल विरोधी कानून के चलते अब उत्तराखंड में नकल की कोई गुंजाइश नहीं है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। धामी ने कहा है कि सख्त नकल विरोधी कानून के चलते अब उत्तराखंड में नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। धामी ने ये भी कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे मन लगाकर मेहनत करें।
जनपद नैनीताल में रविवार को आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पच्छयाण महोत्सव–2025 में धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में नकल को उद्योग बनाने वालों पर कठोर कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा गया है, जिससे योग्य विद्यार्थियों को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं और पारदर्शिता के साथ सरकारी भर्तियों में नियुक्तियां सुनिश्चित हो रही हैं।'
छात्रों को फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी पारदर्शिता और सुचिता के साथ सरकारी भर्तियाां संपन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक और व्यावहारिक बनाया जा रहा है। प्रदेश के विद्यालयों में कौशल-आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों को फायदा मिल रहा है।
क्या है नकल विरोधी कानूनी?
साल 2023 में लागू हुए इस कानून के तहत अगर कोई नकल माफिया (प्रिटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम) नकल कराने का दोषी पाया जाता है तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। यही नहीं उसपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगेगा। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति परीक्षा करवाने वाली संस्था के साथ संगठित रूप से मिलकर षडयंत्र करता है तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है।
लेखक के बारे मेंMohit
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।