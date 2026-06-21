चारधाम में कैमरा ऑन करने के लिए लेनी होगी परमिशन, रीलबाजों पर सरकार का बड़ा फैसला
चारधामों में रील या फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन लेनी होगी। हालिया विवादों के बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने रीलबाजों पर सख्त फैसला लिया है।
चारधामों में हालिया रील, ब्लॉगों में कंटेंट को लेकर हुए विवाद के बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सख्ती का निर्णय लिया है। आगामी समय में उत्तराखंड के चार धामों समेत प्रमुख मंदिरों में रील, ब्लॉग, फिल्म बनाने के लिए फिल्म विकास परिषद, स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति की अनुमति जरुरी होगी।
इस संबंध में फिल्म विकास परिषद ने सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण अनुमति के लिए आधिकारिक वेबसाइट विकसित की है। चारधाम यात्रा की गरिमा, सुरक्षा और शुचिता बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण को लेकर फिल्म विकास परिषद ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है।
क्या प्रस्ताव
जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उसके मुताबिक, उच्च हिमालय क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल गंगोत्री, यमनोत्री, बदरीनाथ और केदारानाथ में फिल्म, ब्लॉग, रील बनाने के लिए अब कंटेंट क्रिएटर्स को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद को आवेदन एवं जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। परिषद ने सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण की अनुमति के आवेदन के लिए वेबसाइट तैयार की है। वेबसाइट के माध्यम से कंटेंट क्रिएटर्स आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं।
रील या फिल्म की शूटिंग के लिए करना होगा आवेदन
आवेदन के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को नाम, आधार कार्ड, सोशल मीडिया लिंक, कंटेंट का विवरण, शूटिंग की अवधि स्पष्ट रूप से देनी होगी। इसके बाद प्राप्त आवेदनों का परिषद परीक्षण करेगा और अंतिम अनुमति के लिए जिलाधिकारी को भेजेगा। परिषद के नोडल अधिकारी केएस चौहान ने बताया कि एसओपी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिलाधिकारी स्तर से जारी अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स शूटिंग कर सकेंगे। शूटिंग के दौरान मंदिर समिति को भी अनुमति पत्र दिखाना होगा।
हेमकुंड यात्रा मार्ग पर चेकिंग
गोपेश्वर। पुलिस ने हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर सघन चेकिंग एवं सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि चौकी प्रभारी घांघरिया उपनिरीक्षक अमनदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा भ्युंडार से हेमकुंड साहिब तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रदान करना है।
चारधामों में अभी तक 37 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, बृहस्पतिवार तक कुल 37,35,502 तीर्थयात्रियों ने उच्च गढ़वाल हिमालयी धामों के दर्शन किए। यात्रा के दौरान 198 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा 12,61,397 तीर्थयात्री पहुंचे जबकि बदरीनाथ धाम में 23 अप्रैल के बाद से अब तक 11,67,460 श्रद्धालु आए। गंगोत्री धाम में अब तक 6,17,427 और यमुनोत्री मंदिर में 5,83,759 श्रद्धालु आ चुके हैं। दोनों धामों के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर खुले थे। इसके अलावा, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में 23 मई को कपाट खुलने के बाद से अब तक 1,05,459 तीर्थयात्री मत्था टेकने पहुंच चुके हैं।
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