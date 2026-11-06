Uttarakhand Power Cut: उत्तराखंड में अब गुल नहीं होगी बिजली, ये बड़े काम होंगे
Uttarakhand Power Cut: उत्तराखंड में अक्सर मई और जून के महीने में बिजली कटौती का संकट रहता है। अब इससे राहत मिलने जा रही है। 21 सब स्टेशनों समेत कई बड़े काम होने हैं।
Uttarakhand Power Cut: गर्मियों में बिजली की दिक्कत न हो, इसके लिए आपूर्ति व्यसस्था को मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड में गर्मियों के दौरान 2800 मेगावाट तक पहुंचने वाले बिजली के लोड को संभालने के लिए बिजली सप्लाई का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत 2030 तक 21 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार कर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत किया जाएगा।
मई-जून में होती है सबसे ज्यादा दिक्कत
उत्तराखंड में मई, जून के महीने में बिजली का लोड अपने पीक पर पहुंच जाता है। 2800 मेगावाट तक बिजली का लोड बढ़ने पर पिटकुल से लेकर ऊर्जा निगम के ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगने, फॉल्ट रोकने, बिजली लाइनों में ट्रिपिंग रोकने को बिजली गुल करनी होती है। ओवरलोड की स्थिति में गर्मियों में कई बार एसी काम करना बंद कर देते हैं।
सब स्टेशन बढ़ेंगे
पिटकुल की ओर से 2030 तक 21 नए सब स्टेशन तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2004 में अपने गठन के समय पिटकुल के सब स्टेशन की संख्या 17 थी। जो अब बढ़कर 51 हो चुकी है। 2030 तक इनकी संख्या बढ़ा कर 72 की जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 1,589 सर्किट किमी से बढ़कर अब 3,536 सर्किट किमी हो गई है।
एमडी पिटकुल पीसी ध्यानी ने बताया कि उत्तराखंड में बढ़ते निवेश को देखते हुए बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग के अनुरूप ट्रांसमिशन और सप्लाई नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। ताकि गर्मियों में पावर सप्लाई सिस्टम बाधित न हो।
ये होंगे काम
● 220 केवी जीआईएस सब स्टेशन बनबसा, टनकपुर
● 220 केवी लीलो टनकपुर सीबी गंज लाइन
● 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन 132 केवी खटीमा सब स्टेशन से प्रस्तावित बनबसा 220 केवी सब स्टेशन तक
● 132 केवी लाइन को प्रस्तावित 220 केवी बनबसा सब स्टेशन से प्रस्तावित 132 केवी सब स्टेशन लोहाघाट तक
● 220 केवी सेलाकुईं और 220 केवी मंगलौर सब स्टेशन
● 132 केवी आराघर, धौलाखेड़ा हल्द्वानी, खटीमा और लोहाघाट सब स्टेशन
● 220 केवी घनसाली सब स्टेशन
● 220 केवी खोदरी झाझरा लाइन को प्रस्तावित 220 केवी सेलाकुईं स्टेशन से जोड़ा जाएगा
● 220 केवी मोरी देहरादून लाइन
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन