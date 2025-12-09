उत्तराखंड में कोई नहीं कर पाएगा... 'बाबरी मस्जिद' वाले हुमायूं कबीर को CM धामी का जवाब

संक्षेप: बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके विधायक हुमायूं कबीर पर देशभर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हमला बोला। कहा कि उत्तराखंड में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ऐलान कर चुके हैं कि यूपी में ढहाई गई बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद को फिर बनाया जाएगा। उनके इस बयान पर खूब बवाल हो रहा है। उनके बयान पर देशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बंगाल विधायक के बयान की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अराजकता और वोट बैंक की राजनीति है। इन लोगों को लगता है कि इस प्रकार के काम करने से ही आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अब जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है।

एक चैनल से खास बातचीत में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल विधायक हुमांयू कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर बड़ा दिया। सीएम धामी ने कहा, ये केवल अराजकता है, तुष्टीकरण है, वोट बैंक की राजनीति है।

सीएम धामी ने कहा कि इन लोगों को लगता है कि इस प्रकार के काम करने से ... जो लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति को पोषित करने का काम कर रहे हैं... ये लोग फिर से इसको दोहराने का काम करना चाहते हैं। जनता इन लोगों को समझ रही है। लोग इन्हें मुंह-तोड़ जवाब दे रहे हैं। बिहार में चुनाव का रिजल्ट आया। लोग अब समझने लगे हैं और काम करने वालों का साथ दे रही है। झूठे नारे, अफवाह... जनता इनको नकार रही है। देश की जनता डबल इंजन की सरकार से कदम से कदम मिला रही है।

उत्तराखंड में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि यह देवों की भूमि है। उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। सब एक-दूसरे से प्रेम से रहते हैं। इस तरह के उन्माद को कोई समर्थन नहीं करेगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि हमनें लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद करने वालों को सबक सिखाया है। हमारे यहां यूसीसी के तहत अब बहु विवाह का कोई प्रावधान नहीं हैं। अब किसी प्रकार का जिहाद यहां नहीं चलने वाला है।