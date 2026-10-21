मदरसों में अब जुमे की छुट्टी नहीं होगी; उत्तराखंड में भाजपा सरकार लेगी बड़ा फैसला

उत्तराखंड के मदरसों में अब जुमे की जगह रविवार को छुट्टी होगी। भाजपा सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। इसे लेकरअल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग को पत्राचार कर दिया है।

उत्तराखंड के मदरसों में अब शुक्रवार यानी जुमे की जगह रविवार को छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग को पत्राचार कर दिया है। अब शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश किया जाना है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ सुरजीत सिंह गांधी ने शिक्षा विभाग को पत्र देने की पुष्टि की है।

मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद बना प्राधिकरण बता दे की एक जुलाई से प्रदेश में मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया था। 452 मदरसा में से आधे से ज्यादा मदरसा संचालकों ने खुद ही संस्थान बंद कर लिए हैं वहीं अब 76 को शिक्षा विभाग में मान्यता दी है जबकि 100 से ज्यादा मदरसे मान्यता के लिए आवेदन लंबित है। 35 को प्राधिकरण से धार्मिक शिक्षा की मान्यता ली है।

मदरसों में मिड डे मील और किताबों का इंतजार हाल ही में हमने मदरसों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि मदरसों में बच्चों को भोजन और किताबों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल समेत अन्य जिलों में भी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ.सुरजीत सिंह गांधी शिक्षा निदेशालय को पत्र लिख चुके हैं।