बच्ची पर नहीं आया तरस, मोहम्मद इकराम ने मासूम को जड़े थप्पड़; फिर चले लाठी-डंडे
संक्षेप: रुड़की में मोहम्मद इकराम नाम के शख्स ने रास्ते में साइकिल चला रहे बच्चे को थप्पड़ जड़ दिए। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उसे टक्कर मार दी थी। इसके बाद बवाल बढ़ा और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चल गए।
उत्तराखंड के रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव में साइकिल चलाते समय एक बच्ची की साइकिल सड़क पर चल रहे मोहम्मद इकराम से टकरा गई। इस बात से नाराज उसने बच्ची को दो थप्पड़ जड़ दिए। घटना के बाद माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। जमकर लाठी-डंडे चले। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, तेलीवाला गांव निवासी एक किशोरी घर के बाहर साइकिल चला रही थी। इसी दौरान उसकी साइकिल पड़ोस के मोहम्मद इकराम से टकरा गई। इकराम ने गुस्से में आकर किशोरी को दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए। डरी-सहमी किशोरी ने यह बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ती गई और मामला लाठी-डंडों तक पहुंच गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों पक्षों के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद तीनों का शांति भंग में चालान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष गांव में मेडिकल स्टोर चलाता है, जबकि किशोरी के पिता का अपना क्लीनिक है।
गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए दोनों ओर से शामिल दो व्यक्तियों मोहम्मद इकराम, मोहम्मद आरिफ का शांति भंग में चालान कर दिया है। गांव में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।