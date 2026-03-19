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कुंभ में बिना पहचान पत्र साधुओं को नहीं मिलेगा प्रवेश, अखाड़ा परिषद ने तय किए दो नियम

Mar 19, 2026 07:16 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
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अखाड़ा परिषद ने कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य के साथ अराजकतत्वों पर नकेल कसने की भी तैयारी कर ली है। घोषणा की है कि बिना अखाड़ा पहचान पत्र के साधुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। आधार कार्ड भी दिखाना होगा।

कुंभ में बिना पहचान पत्र साधुओं को नहीं मिलेगा प्रवेश, अखाड़ा परिषद ने तय किए दो नियम

अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। 31 अक्तूबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि कुंभ में अराजकतत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने कहा है कि कुंभ में किसी भी साधु को बिना अखाड़े के पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें आधार कार्ड भी दिखाना होगा।

बुधवार को उन्होंने कहा कि कुंभ में फर्जी साधुओं को रोकने के लिए अखाड़ा परिषद ने सभी अखाड़ों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने साधुओं को आधिकारिक पहचान पत्र जारी करें। इसके साथ साधुओं को आधार कार्ड भी अपने पास अनिवार्य रूप से रखना होगा। श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि बिना पहचान पत्र के पाए गए भगवाधारियों की जांच होगी। फर्जी साधुओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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फर्जी साधुओं पर ऐक्शन

अखाड़ा परिषद का कहना है कि पुलिस और प्रशासन के सहयोग से मजबूत सत्यापन व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या धोखाधड़ी को रोका जा सके। श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि कुंभ मेला सनातन परंपरा और आस्था का प्रतीक है। फर्जी साधुओं की वजह से न केवल श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं बल्कि आयोजन की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने सभी अखाड़ों और संत समाज से अपील की कि वे इस अभियान में सहयोग करें।

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‘कुंभ के कार्य अक्टूबर तक पूरे करें’

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कुंभ 2027 के लिए सभी आवश्यक स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों 31 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। बुधवार को सचिवालय में कुंभ 2027 के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। कुंभ के लिए होने वाले एक करोड़ रुपये से कम लागत के कार्यों को मंजूर करने अधिकार गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति को दे दिया गया है। कहा कि जिन कामों के अब तक जीओ जारी नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल जारी कर दिया जाए।

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श्री चंडीदेवी एवं श्री मनसा देवी मंदिर के कार्य भी जल्द शुरू किए जाएं। मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि विभिन्न विभागों के ₹191.30 करोड़ लागत के कुल 33 कार्य होने हैं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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