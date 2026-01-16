Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़no entry for non hindus posters in haridwar ganga ghat
गैर हिंदू प्रवेश ना करें; हरिद्वार में गंगा घाट पर लग गए पोस्टर

गैर हिंदू प्रवेश ना करें; हरिद्वार में गंगा घाट पर लग गए पोस्टर

संक्षेप:

धर्मनगरी हरिद्वार स्थित विश्वप्रसिद्ध हरकी पैड़ी क्षेत्र गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं। लगातार उठ रही मांग के बीच ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ लिखा है कि अहिंदुओं का प्रवेश निषेध है।

Jan 16, 2026 06:00 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

धर्मनगरी हरिद्वार स्थित विश्वप्रसिद्ध हरकी पैड़ी क्षेत्र गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं। लगातार उठ रही मांग के बीच ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ लिखा है कि अहिंदुओं का प्रवेश निषेध है। ये पोस्टर हरकी पैड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने वाली संस्था गंगा सभा की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि यह क्षेत्र 1916 के म्युनिसिपल एक्ट, हरिद्वार के अंतर्गत आता है और यहां अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गौरतलब है कि हरकी पैड़ी सनातन धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र है। रोजाना यहां हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और दान पुण्य करने के लिए आते हैं। श्री गंगा सभा संस्था हरकी पैड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखती है। मदन मोहन मालवीय ने इस संस्था की नींव रखी थी। श्री गंगा सभा के वर्तमान अध्यक्ष नितिन गौतम ने न हरकी पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनकी इस मांग का साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने वर्ष 1916 में बनाए गए म्युनिसिपल बायलॉज का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में प्रावधान मौजूद हैं, जिन्हें सख्ती से लागू कराया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही आरोप है कि लंबे समय से धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है, जिससे सनातन आस्था को ठेस पहुंच रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन से कई बार मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर अब पोस्टर लगाए गए हैं।

क्या बोले गंगा सभा के अध्यक्ष

क्या कहना है श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि 1916 का म्युनिसिपल बायलॉज है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र में कोई भी अहिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए श्री गंगा सभा की ओर से प्रवेश निषेध के पोस्टर लगाए गए हैं। कानून की जानकारी देना आवश्यक है, ताकि कोई भी गैर हिंदू यहां प्रवेश न कर सके। तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन न हो और कोई भी असामाजिक तत्व फिर से यहां गैर हिन्दुओं की पोशाक पहनकर प्रवेश न कर सके। इसलिए पोस्टर लगाना आवश्यक है।

यहां से जोर पकड़ने लगी रोक की मांग

दरअसल बीते मंगलवार को दो युवक अरबी शेखों की पोशाक पहनकर हर की पैड़ी पर टहलते हुए नजर आए थे। सोशल मीडिया पर युवकों का वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया था। श्री गंगा सभी के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों ने इसे गंगा और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन बताते हुए पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की तो पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर न सिर्फ माफी मंगवाई बल्कि उनका पुलिस एक्ट में चालान भी किया। हालांकि पकड़े गए युवक हिंदू धर्म के थे और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए शेखों की पोशाक पहनकर हरकी पैड़ी क्षेत्र पहुंच गए थे। इससे पूर्व तीर्थ पुरोहितों ने हरकी पैड़ी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया और वहां रेहड़ी, पटरी, खोखा व्यापारियों के साथ ही भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों की पहचान के लिए उनके आधार कार्ड तक चेक कर डाले। श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों के साथ ही साधु संत भी हरकी पैड़ी क्षेत्र में बायलॉज का हवाला देकर गैर हिन्दुओं के प्रवेश और व्यापार करने पर रोक लगाने की मांग करते चले आ रहे हैं। बीते दिनों हुए घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से यह मांग जोर पकड़ने लगी और इस बार तो श्री गंगा सभा द्वारा पोस्टर तक लगा दिए गए।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।