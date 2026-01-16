गैर हिंदू प्रवेश ना करें; हरिद्वार में गंगा घाट पर लग गए पोस्टर

संक्षेप: धर्मनगरी हरिद्वार स्थित विश्वप्रसिद्ध हरकी पैड़ी क्षेत्र गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं। लगातार उठ रही मांग के बीच ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ लिखा है कि अहिंदुओं का प्रवेश निषेध है।

धर्मनगरी हरिद्वार स्थित विश्वप्रसिद्ध हरकी पैड़ी क्षेत्र गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं। लगातार उठ रही मांग के बीच ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ लिखा है कि अहिंदुओं का प्रवेश निषेध है। ये पोस्टर हरकी पैड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने वाली संस्था गंगा सभा की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि यह क्षेत्र 1916 के म्युनिसिपल एक्ट, हरिद्वार के अंतर्गत आता है और यहां अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है।

गौरतलब है कि हरकी पैड़ी सनातन धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र है। रोजाना यहां हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और दान पुण्य करने के लिए आते हैं। श्री गंगा सभा संस्था हरकी पैड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखती है। मदन मोहन मालवीय ने इस संस्था की नींव रखी थी। श्री गंगा सभा के वर्तमान अध्यक्ष नितिन गौतम ने न हरकी पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनकी इस मांग का साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने वर्ष 1916 में बनाए गए म्युनिसिपल बायलॉज का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में प्रावधान मौजूद हैं, जिन्हें सख्ती से लागू कराया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही आरोप है कि लंबे समय से धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है, जिससे सनातन आस्था को ठेस पहुंच रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन से कई बार मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर अब पोस्टर लगाए गए हैं।

क्या बोले गंगा सभा के अध्यक्ष क्या कहना है श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि 1916 का म्युनिसिपल बायलॉज है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र में कोई भी अहिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए श्री गंगा सभा की ओर से प्रवेश निषेध के पोस्टर लगाए गए हैं। कानून की जानकारी देना आवश्यक है, ताकि कोई भी गैर हिंदू यहां प्रवेश न कर सके। तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन न हो और कोई भी असामाजिक तत्व फिर से यहां गैर हिन्दुओं की पोशाक पहनकर प्रवेश न कर सके। इसलिए पोस्टर लगाना आवश्यक है।