सनातन के सम्मान से समझौता नहीं सहेंगे; मजारों पर बुलडोजर ऐक्शन में बोले उत्तराखंड CM पुष्कर धामी
हिन्दुस्तान समागम के मंच पर उत्तराखंड में सनातन को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने दृढ़ता से अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सनातन को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। उत्तराखंड में सनातन की मर्यादाओं से समझौता नहीं किया जाएगा।
‘हिन्दुस्तान’ के उत्तराखंड समागम-2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सनातन के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों के साथ विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से बात की।
मजारों में बुलडोजर ऐक्शन के सवाल पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य में किसी के साथ भेदभाव की भावना से कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ऐसे तत्वों पर कार्रवाई कर रही है जो आगे भी सख्ती से जारी रहेगी।
धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू करने के साथ धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती की। सख्त कदम उठाकर उत्तराखंड को एक शांतिप्रिय राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। सनातन को लेकर सीएम ने दृढ़ता से अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सनातन को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। उत्तराखंड में सनातन की मर्यादाओं से समझौता नहीं किया जाएगा।
मुझे नौसिखिया सीएम कहा गया
सीएम धामी ने बातचीत में कहा कि जब वो सीएम बनाए गए तो उन्हें सरकार में काम का कोई अनुभव नहीं था। तब उन्हें नौसिखिया सीएम कहा गया। मैं एक सामान्य से सामान्य परिवार में पैदा हुआ। जीवन में तमाम कठिन चुनौतियों का सामना किया। विद्यार्थी परिषद से लेकर आरएसएस तक में काम किया। जीवन में कभी सोचा नहीं कि मैं यह बनूंगा-वह बनूंगा। केवल यही सोचा कि कुछ करूंगा। एक फौजी का बेटा होने के नाते परिवार में जो अनुशासन मिला, उसी के अनुसार आगे बढ़ता रहा। वर्ष 2022 के चुनाव के बाद अचानक हॉल में पहुंचने पर पता चला कि मुझे पुन: विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद अंतिम क्षणों तक अंदेशा तक नहीं था कि हाईकमान एक बार फिर मेरी ताजपोशी करने जा रहा है। इससे पहले चार चुनाव हो चुके थे। राज्य में एक मिथक था-यहां सरकार लौटकर नहीं आती। मेरे पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन हम इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहे।
अंकिता भंडारी मामले में इंसाफ न मिलने की राय बन रही
सवाल के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि अंकिता प्रकरण में एसआईटी की जांच में किसी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया। लेकिन, अंकिता के माता-पिता और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ही हमारी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच शुरू कराई। सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी जांच के दौरान भी सार्वजनिक रूप से इस बात को सामने रखा गया था कि यदि किसी के पास प्रकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या सबूत हैं तो सामने रखें। आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। इस घटना के तीनों आरोपी उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं और बीत साढ़े तीन साल से जेल में हैं। दो माह पहले एक ऑडियो सामने आया और विपक्षी पार्टी ने दिल्ली में प्रेस करके तिल का ताड़ बना दिया। उस बेटी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर उत्तराखंड में अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया। यह घटना अत्यंत दुखद थी। जांच जारी है, किसी को भी बचाने का सवाल ही नहीं उठता। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सबूत मिलते ही सख्त एक्शन लिया जाएगा।
पार्टी के अंदर मोर्चा खोलने के सवाल पर धामी क्या बोले
सीएम धामी से पूछा गया कि आपकी पार्टी के अंदर इतने सारे लोग मोर्चा खोले बैठे हैं। आपकी अपनी ही पार्टी के दिग्गज खनन और अन्य मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं? जवाब में धामी ने कहा कि वे हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अगर उनकी कोई शिकायत होती है या कोई सुझाव मिलता है, तो हम उसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। हां, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। नई खनन नीति बनने के बाद से उत्तराखंड में बीते दो साल में 1200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, जो पहले 400 करोड़ रुपये तक रहता था। खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को लगातार दो साल विशेष सहायता योजना के तहत सौ-सौ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
