निठारी कांड में SC से बरी सुरेंद्र कोली का परिवार कहां है? पत्नी और मां ने काटी 'कलंक' की सजा
संक्षेप: निठारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को सभी मामलों में बरी कर दिया है।सुरेंद्र के दोषमुक्त होने की खबर पर घर में खुशी मनाने वाला कोई नहीं है। अब गांव में सुरेंद्र कोली के लिए सिर्फ खंडहर हो चुका घर ही बचा है।
भले ही सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया हो, लेकिन एक मां और एक पत्नी अपने ही गांव वालों के सामने बेगुनाही साबित नहीं कर पाईं। नतीजा, सुरेंद्र की पत्नी को जहां दो छोटे बच्चों के साथ गांव छोड़ना पड़ा तो वहीं बेटे के इंतजार में मां की सांसें उखड़ गईं। दो भाई भी गांव नहीं लौटे। अब गांव में सुरेंद्र के खंडहर पड़े मकान के अलावा कुछ शेष नहीं है।
निठारी हत्याकांड का आरोपी सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे ब्लॉक में मंगरूखाल गांव का रहने वाला है। माता कुंती देवी और पिता शाकरू राम के चार लड़के हैं। सुरेंद्र सबसे बड़ा बेटा है। सुरेंद्र के दोषमुक्त होने की खबर पर घर में खुशी मनाने वाला कोई नहीं है। अब गांव में सुरेंद्र कोली के लिए सिर्फ खंडहर हो चुका घर ही बचा है।
सुरेंद्र जब जेल गया, पत्नी गर्भवती थी
सुरेंद्र ने सातवीं तक की पढ़ाई की थी और वह दिल्ली चला गया। बाद में गांव की ही शांति देवी से उसकी शादी हुई। पिता की मौत के बाद सुरेंद्र के दो भाई भी काम के लिए दिल्ली चले गए। वर्ष 2006 में निठारी कांड में सुरेंद्र का नाम आने से परिवार बिखर गया। सुरेंद्र जब जेल गया तो उसकी एक बेटी थी और बेटा पत्नी के गर्भ में था।
अब कहां है सुरेंद्र का परिवार
निठारी कांड में सुरेंद्र कोली की पत्नी का संघर्ष भी कम नहीं था। दो बच्चों को साथ लेकर उसने उनका भविष्य आगे बढ़ाने की ठानी। गांव में जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकली और करीब 10 साल से पत्नी दोनों बच्चों के साथ हरियाणा में रह रही है। इस दौरान न तो वह न कभी पति मिलने गई और न ही वापस गांव लौटी। अब पत्नी और दो बच्चों का क्या रुख होगा। इसपर किसी को कोई जानकारी नहीं है। बेटे के इंतजार में दुनिया छोड़ चुकी मां कुंती देवी और गुमनामी का जीवन जी रही पत्नी शांति की सुरेंद्र के साथ अंतिम मुलाकात डासना जेल में हुई थी।
