Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एजाज के प्यार में पड़ी निशा का खौफनाक अंत; मां-बाप का सहारा बनने दिल्ली गई, लौटी लाश

Gaurav Kala हल्द्वानी/ नई दिल्ली, हिन्दुस्तान
share

उत्तराखंड के हल्द्वानी की निशा की यह दूसरी शादी थी। वह दो साल पहले अपने मां-बाप का सहारा बनने दिल्ली काम की तलाश में गई थी। तब उसकी मुलाकात एजाज हुई और उन्होंने लव मैरिज कर ली थी।

एजाज के प्यार में पड़ी निशा का खौफनाक अंत; मां-बाप का सहारा बनने दिल्ली गई, लौटी लाश

उत्तराखंड के हल्द्वानी की निशा परवीन परिवार का सहारा बनने के लिए नौकरी की तलाश में दिल्ली गई थी। उसकी लाश पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। शादी के 6 दिन बाद ही दिल्ली में पति एजाज ने निशा का गला घोंटकर हत्या कर शव बेड में छिपा दिया था। कमरे से जब बदबू आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।

निशा हल्द्वानी के वनभूलपुरा वार्ड-32 की रहने वाली थी। कुछ साल पहले वह रोजगार की तलाश में दिल्ली गई थी। जहां उसे एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। बताया जा रहा है कि दो साल पहले ही उसकी मुलाकात यहां वैशाली, बिहार निवासी मोहम्मद एजाज से हुई। दोनों में दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई।

ये भी पढ़ें:अकेलेपन ने ले ली जान; देहरादून के धनंजय को मौत के बाद भी अपनों का इंतजार

24 अप्रैल को लव मैरिज हुई थी

24 अप्रैल 2026 को दोनों ने दिल्ली में प्रेम विवाह कर लिया। इसी दौरान निशा और एजाज की आपस में अनबन हुई। पिता तस्लीम का कहना है कि एजाज ने निशा का गला घोंटकर उसे मारने के बाद बेड के नीचे छिपा दिया और कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया। जब कुछ दिनों में पड़ोसियों को दुर्गंध आने लगी तो शक हुआ और पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:भाजपा विधायक काऊ और शिक्षा निदेशक को मारपीट के केस में क्लीन चिट, क्या हुआ था

निशा की थी दूसरी शादी

निशा परवीन की यह दूसरी शादी थी। इससे पहले 2022 में उसकी शादी हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका तलाक हो गया। जिसके बाद हाल ही में मो.एजाज से उसने शादी की थी। निशा के पिता तस्लीम पहले दर्जी थे, लेकिन कुछ समय से वह ऑटो चलाते हैं। घटना की सूचना के बाद शनिवार को वह दिल्ली गए थे और बेटी का शव लेकर हल्द्वानी पहुंचे।

शादी के 6 दिन बाद पति ने मार डाला

घटना के मुताबिक, दिल्ली में नबी करीम इलाके में एक व्यक्ति ने शादी के महज छह दिन बाद अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद एजाज को बाहरी दिल्ली इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है।

ये भी पढ़ें:50 घंटे से बिना खाए-पिए पानी की टंकी पर नर्सिंग बेरोजगार, खुद पर उड़ेला पेट्रोल

पुलिस के अनुसार, आरोपी एजाज ने 26 अप्रैल को हल्द्वानी निवासी 24 वर्षीय निशा परवीन से शादी की थी। दोनों लक्ष्मणपुरी स्थित किराये के मकान में रहते थे और पास की एक बैग फैक्टरी में काम करते थे। शादी के कुछ दिन बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि दो मई को एजाज ने निशा की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बेड के अंदर छिपाकर कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया।

पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

कमरे से बदबू आने लगी। शुरुआत में लोगों ने किसी जानवर के मरने की आशंका जताकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शनिवार को बदबू बढ़ने और एजाज के लंबे समय से नहीं दिखने पर पड़ोसियों को शक हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Delhi Murder Haldwani News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।