निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो दिखा ट्रेडिंग का झांसा, बुजुर्ग से ठग लिए 30 लाख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो दिखाकर देहरादून में एक बुजुर्ग से 30 लाख रुपए की ठगी हो गई। पीड़ित के अनुसार, उसे फेसबुक पर ट्रेडिंग का लालच दिया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो दिखाकर साइबर ठगों ने देहरादून के बुजुर्ग से 30 लाख रुपये ठग लिए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने साइबर अपराध थाने पहुंच तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शास्त्रीनगर में रहने वाले 62 वर्षीय सुदर्शन सिंह रावत ने फेसबुक पर ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ा वीडियो देखा। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री की छवि का भी इस्तेमाल किया गया था। इस पर उन्होंने वीडियो में बताई गई ग्लोबिनोक डॉट कॉम नाम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसके बाद नौ अप्रैल को उनके पास यूके (+44) वाले नंबरों से कॉल आने लगी।
एडवाइजर बनकर पहले छोटी रकम का लालच
शुरुआत में एडवाइजर बनकर ठगों ने मात्र 200 डॉलर का निवेश कराया व इसे बेसिक अकाउंट बताया। इसके बाद गोल्ड अकाउंट की सुविधा और ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उनसे हर दिन पैसे जमा कराने लगे। पीड़ित को फर्जी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उनकी रकम और ट्रेडिंग का मुनाफा दिखता रहा। इस के बाद 23 अप्रैल को अचानक कंपनी ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। तब तक रावत 11,700 डॉलर जमा कर चुके थे। जब पीड़ित ने पैसे निकालने चाहे, तो मात्र 50 डॉलर वापस आए।
जांच में फर्जी निकली कंपनी की वेबसाइट
इसके बाद अकाउंट अनफ्रीज करने का झांसा देते हुए कई बार में करीब 21,700 डॉलर का निवेश और करा लिया गया। इसके बाद भी रावत अकाउंट से रकम नहीं निकाल पाए। पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने जांच की तो पता चला कि कंपनी की वेबसाइट फर्जी है और भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत भी नहीं है। इस पर रावत ने साइबर अपराध थाने में तहरीर दी। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि सोमवार को अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
निवेश से पहले वेबसाइट की असलियत का पता लगाएं
सबसे पहले उसका डोमेन नेम चेक करें। देखें कि यूआरएल में https हो न कि खाली http, फिर साइट की स्पेलिंग भी देखें। डोमेन किसके नाम पर है, यह जांचने के लिए https://www.whois.com पर जाएं। सर्च बॉक्स में संबंधित वेबसाइट का यूआरएल लिंक दर्ज करें। इससे उस वेबसाइट की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ग्राहक अन्य वेबसाइट scamadviser.com पर जाकर कंपनी की विश्वसनीयता रेटिंग भी जान सकते हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि कंपनी खरीदारी करने के लिए कितनी सुरक्षित है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।