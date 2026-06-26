बैरिकेडिंग तोड़ देहरादून में घुसे निहंग, पुलिस से टकराव के बाद तनाव; अब कैसे हैं हालात
बैरिकेडिंग तोड़ उत्तराखंड में घुसे निहंगों का पुलिस से टकराव हो गया। पुलिस के अनुसार, कुछ निहंग वार्ता के बाद मान गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ निहंग देहरादून और उसके आस-पास देखे गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर गुरुवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब 300 के करीब निहंग कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग पार कर राज्य में दाखिल हो गया। प्रारंभिक रोकथाम के प्रयासों के बावजूद समूह को सीमा पर नहीं रोका जा सका और समूह आगे बढ़ गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तत्काल हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। देर रात तक यह स्थिति बनी रही। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में प्रशासन से बातचीत के बाद कुछ निहंग मान गए, लेकिन कुछ निहंगों के चुपचाप देहरादून में घुसने की सूचना है।
पूरा मामला कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में स्थानीय लोगों और निहंगों से जुड़े विवाद को लेकर है। बीते 16 जून को कर्णप्रयाग में पार्किंग को लेकर शुरु हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। एक स्थानीय युवक और निहंगों के बीच झगड़ा हुआ। जिसमें निहंगों ने स्थानीय युवक पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद भीड़ निहंगों पर टूट पड़ी। हमले में दोनों तरफ से लोग घायल हुए। पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए 4 निहंग सिखों को अरेस्ट किया था। निहंग इस मामले में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं।
निहंगों के दून पहुंचने की सूचना पर दौड़ी पुलिस
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि रात करीब 12.54 कुछ निहंगों के वाहनों के शिमला बाईपास तिराहे पर होने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पता लगा कि वे वापस लौट गए हैं। इसके बाद दो या तीन वाहनों के रिस्पना पुल की तरफ पहुंचने का पता लगा। रात करीब एक बजे जोगीवाला में एक वाहन में कुछ निहंग जाते दिखाई दिए। करीब डेढ़ बजे कुछ वाहन रेसकोर्स इलाके में दिखने की सूचना मिली। पुलिस सूचनाओं के आधार पर वाहनों को ट्रेस आउट करने में जुटी थी।
पांवटा साहिब में वार्ता विफल रही
गुरुवार शाम पांवटा साहिब की ओर से आए निहंगों के समूह को सीमा पर रोकने के लिए वार्ता की गई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद निहंगों के समूह के कुछ लोगों ने सीमा पर लगा पुलिस बैरियर तोड़ दिया और देहरादून की ओर बढ़ गए। इसकी सूचना मिलते ही प्रेमनगर क्षेत्र में पुलिस ने सघन नाकेबंदी कर दी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए दंगा नियंत्रण उपकरण, वाटर कैनन और गिरफ्तारी के लिए विशेष वाहन भी मौके पर बुला लिए गए। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य मार्ग पर करीब एक घंटे तक यातायात रोका गया।
कुछ निहंग सिख मान गए
जानकारी के अनुसार, देर रात निहंग सिखों से प्रशासन और पुलिस अधिकारी वार्ता करते रहे। रेसकोर्स गुरुद्वारे में निहंगों का एक दल वार्ता के लिए पहुंचा। जिलाधिकारी आशीष चौहान का कहना है कि निहंगों से वार्ता सफल रही है और वे वापस जाने को तैयार हो गए हैं। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल ने भी कहा कि स्थिति सामान्य है। अगर कानून व्यवस्था के खिलाफ कोई आता है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा। प्रेमनगर में पुलिस ने नाकेबंदी की है, लेकिन निहंग यहां नहीं पहुंचे। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि संभावित जगहों पर तलाश की जा रही है।
कार्रवाई को तैयार रहें कानून हाथ में लेने वाले : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नगरासु मामले में कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा शांतिपूर्ण हो।
उन्होंने कहा कि नगरासू प्रकरण में कानून ने अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ किया है। इस मामले में कानून अपने हाथ में लेने वालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु आते आते हैं। हमारी सरकार यह धार्मिक यात्राएं शांतिपूर्वक और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने को प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार सख्ती भी करेगी और जरूरत पड़ने पर एसओपी भी लेकर आएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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