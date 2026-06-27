प्रशासन को 2 दिन की मोहलत देकर पांवटा लौटे निहंग, मांगें पूरी नहीं होने पर चेतावनी भी दे डाली
उत्तराखंड के कुल्हाल बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ कर देहरादून की सीमा में घुसे निहंग प्रशासन से बातचीत के बाद गुरुवार रात करीब ढाई बजे पांवटा लौट गए। निहंगों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन को दो दिन की मोहलत दी है। कार्रवाई नहीं होने पर फिर उत्तराखंड कूच करने की चेतावनी भी दी है।
उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और नगरासू गुरुद्वारे में विवाद को लेकर प्रशासन से बातचीत के बाद निहंग गुरुवार देर रात वापस पांवटा लौट गए। इसके बाद शुक्रवार शाम से हिमाचल और उत्तराखंड के बीच बने कुल्हाल पुल पर लगे बैरियर को हटा दिया गया है। इससे पुल से फिर आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर अभी भी कुल्हाल और आसपास के क्षेत्र में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं। बातचीत के दौरान निहंगों ने साथियों की रिहाई समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन को दो दिन की मोहलत दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगे नहीं मानीं गई तो दो दिन बाद सोमवार को वे फिर उत्तराखंड कूच करेंगे।
एसएसपी हरिद्वार नवनीत भुल्लर के नेतृत्व में निहंगों से हुई बातचीत में उन्हें आश्वासन दिया गया कि कर्णप्रयाग और नगरासू की घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में चार दिन तक चले विवाद के बाद गुरुवार को पंजाब से करीब डेढ़ सौ निहंग पांवटा साहिब पहुंचे। उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने से रोके जाने पर देर रात कुल्हाल बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को तोड़कर निहंग उत्तराखंड की सीमा में घुस गए थे। शुक्रवार को एसएसपी हरिद्वार नवनीत भुल्लर और एसपी देहरादून ग्रामीण पंकज गैरोला ने निहंगों से बातचीत की।
डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा
शुक्रवार सुबह से ही कुल्हाल बॉर्डर पर तनाव का माहौल था। कुल्हाल पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। डीएम, एसएसपी ने कुल्हाल बॉर्डर जाकर सुरक्षा का जायजा लिया और पुलिस को सख्त निर्देश दिए।
इन मांगों पर अड़े हैं निहंग
निहंगों ने कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग मामले में गिरफ्तार चार निहंगों की रिहाई, निहंगों से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड करने, एम्स में भर्ती घायल साथी से मिलने दिए जाने के साथ ही जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा पर जाने से न रोकने की मांग की।
दो दिन अशांत रहा कुल्हाल बॉर्डर
पंजाब से आए निहंगों के हंगामे से दो दिन तक कुल्हाल बॉर्डर अशांत रहा, लेकिन अब यहां शांति लौट आई है। कुल्हाल बॉर्डर पर हंगामे के चलते कड़ी धूप में लोगों को पैदल दूरी नापनी पड़ी। हिमाचल आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल्हाल बाजार भी पूरी तरह से ठप रहा। कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों से मारपीट और रुद्रप्रयाग में चार दिन तक चले विवाद के बाद गुरुवार सुबह से लेकर देर रात और शुक्रवार दोपहर बाद तक पंजाब के निहंगों ने कुल्हाल से लेकर दून तक हंगामा किया। गुरुवार सुबह जैसे ही बड़ी संख्या में निहंगों के उत्तराखंड की ओर बढ़ने की सूचना मिली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था।
हंगामा करने वालों पर सख्ती
कुल्हाल बॉर्डर पर गुरुवार रात निहंगों के हंगामे और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने अज्ञात निहंग सरदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी प्रभारी कुल्हाल एसआई वैभव गुप्ता की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई। चौकी प्रभारी वैभव गुप्ता ने तहरीर देकर कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद सोशल मीडिया के जरिए 25 जून को बड़ी संख्या में निहंगों की ओर कर्णप्रयाग कूच की अपील की गई थी। पंजाब के मोहाली से उत्तराखंड कूच पर निकले निहंगों ने हंगामा किया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।