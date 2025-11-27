Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Night Shift Approval for Women in Uttarakhand With Key Conditions
महिलाओं को रात में नौकरी की छूट, उत्तराखंड सरकार ने इस शर्त के साथ दी मंजूरी

महिलाओं को रात में नौकरी की छूट, उत्तराखंड सरकार ने इस शर्त के साथ दी मंजूरी

संक्षेप:

नई व्यवस्था में संबंधित प्रतिष्ठानों को महिलाकर्मियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने होंगे। रात में महिलाओं को उनके घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।

Thu, 27 Nov 2025 07:51 AMGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में दुकानों, मॉल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स आदि प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारी अब रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस व्यवस्था को मंजूरी दी गई। महिला कर्मचारी स्वेच्छा से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक की अवधि में काम कर सकेंगी। इस के साथ ही कैबिनेट ने श्रमिकों से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, कैबिनेट ने कुछ शर्तों के साथ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की व्यवस्था की अनुमति दे दी है।

ये भी पढ़ें:अखिलेश और राहुल को अच्छे संस्कार नहीं मिल सके, क्यों भड़के उत्तराखंड CM धामी
ये भी पढ़ें:अध्यक्ष जी! बूथ इंचार्ज ही बना दो... पूर्व CM का छलका दर्द, कांग्रेस से फरियाद

सुरक्षा के करने होंगे इंतजाम

नई व्यवस्था में संबंधित प्रतिष्ठानों को महिलाकर्मियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने होंगे। रात में महिलाओं को उनके घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। रात में काम करने के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान और स्थापन(रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त)अधिनियम, 2017 की धाराओं में संशोधन को भी मंजूरी दी। तिवारी ने बताया कि कर्मचारी अब तीन महीने में 75 घंटे की बजाय 144 घंटे तक ओवर टाइम कर सकेंगे।

इससे दुकानों और संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। साथ ही कर्मचारियों को काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिकी सुधरेगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।