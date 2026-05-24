चारधाम में रात को भी शुरू हो सकता है दर्शन, शनिवार को एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे
उत्तराखंड में चारधाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार रात में भी दर्शन की व्यवस्था शुरू कर सकती है। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी दी। वहीं, इस साल की अब तक की यात्रा में शनिवार को सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे।
उत्तराखंड में चारधाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार रात में भी दर्शन की व्यवस्था शुरू कर सकती है। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी दी। वहीं, इस साल की अब तक की यात्रा में शनिवार को सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे।
चारधाम यात्रा को लेकर आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष में शनिवार को हुई बैठक मुख्य सचिव ने यात्रा पड़ावों के होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन से पहले सभी होल्डिंग एरिया में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। उन्होंने आपतकालीन स्थिति में किसी भी श्रद्धालु को एयरलिफ्ट करने के लिए युकाडा को व्यवस्था तैयार रखने के लिए कहा।
स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण के साथ ही यात्रियों की स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र से अधिक और बहुत छोटे बच्चों को लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं व बीमार लोगों को यात्रा न करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार भी किया जाए।
एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए
चारधाम यात्रा में शनिवार का दिन अब तक की यात्रा में सर्वाधिक श्रद्धालु संख्या वाला दिन बन गया। शनिवार को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या ने एक लाख का आंकडा पार किया है।
शनिवार को यमुनोत्री में 16 हजार 213, गंगोत्री में 17 हजार 897, केदारनाथ में 29 हजार 787 और बदरीनाथ धाम में 32 हजार 219 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अब तक राज्य में कुल दर्शनार्थियों की संख्या 20 लाख के पार जा चुकी है।
आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में
उच्च हिमालयी क्षेत्र की यात्रा होने की वजह से केदारनाथ में आपदा प्रबंधन विभाग को को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम प्रतिकूल होने पर हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। अधिक उम्र वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जाए और यदि वो फिट नहीं पाए जाते तो उन्हें स्वस्थ होने तक यात्रा न करने को प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं।
यात्री दल और तीर्थ पुरोहित में मारपीट, बाद में समझौता
केदारनाथ में दर्शनों को आए महाराष्ट्र के एक यात्री ने केदारनाथ के एक तीर्थपुरोहित से कहासुनी के बाद मारपीट की, जिसके बाद तीर्थपुरोहितों ने भी यात्री दल की पिटाई की। पुलिस ने यात्री दल का चालान किया जबकि देर रात दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।
मंदिर परिसर में ही खिचड़ी बनाने पर विवाद
शुक्रवार सांय 4 बजे करीब महाराष्ट्र सोलापुर का एक 13 सदस्यीय यात्री दल झंडा लेकर केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंचा। बताया गया कि यात्री दल मंदिर परिसर में ही खिचड़ी बनाने लगे। इस पर तीर्थपुरोहित रोशन त्रिवेदी ने उन्हें रोका कि यह ठीक नहीं है। मंदिर परिसर में इस तरह के कार्य न करें। इसी बीच यात्री दल ने रोश्न त्रिवेदी की पिटाई कर दी। जानकारी मिलते ही आक्रोशित अन्य तीर्थपुरोहितों ने यात्री दल को भी सबक सिखा दिया।
पुलिस तक पहुंच गया मामला
केदारसभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि युवा यात्री दल ने एक तीर्थपुरोहित से मारपीट की जबकि वह उन्हें मंदिर की मर्यादा में रहने के लिए कह रहे थे। इधर, इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। इंस्पेक्टर कुलदीप पंत ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।