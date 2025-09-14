Night Chaos on Nainital Road Youth Clash with Police Claim Ties to UP MLA नैनीताल रोड पर रातभर युवकों का हुड़दंग, यूपी के विधायक का रिश्तेदार बता पुलिस से भी भिड़े, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Night Chaos on Nainital Road Youth Clash with Police Claim Ties to UP MLA

नैनीताल रोड पर रातभर युवकों का हुड़दंग, यूपी के विधायक का रिश्तेदार बता पुलिस से भी भिड़े

नैनीताल रोड पर रातभर युवकों ने हुड़दंग निभाया। यूपी के विधायक का रिश्तेदार बताकर वे पुलिस से भी जा भिड़े। पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की है।

Gaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:41 AM
नैनीताल रोड पर रातभर युवकों का हुड़दंग देखने को मिला। तीन वाहनों में सवार आठ युवक पुलिस से भिड़ गए और खुद को यूपी के एक विधायक का रिश्तेदार बता कर जांच टीम को चुनौती दे डाली। तेज रफ्तार में कार चलाते और हूटर बजाते हुए ये वाहन कालाढ़ूंगी की ओर बढ़ रहे थे, जिस पर पुलिस ने नैनीताल तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। देर रात कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों वाहन सीज कर 8 युवकों का चालान कर दिया।

पुलिस ने बताया कि शाम को राहगीरों ने सूचना दी कि एक स्कॉर्पियो, थार और फॉर्च्यूनर कार हूटर बजाते हुए कालाढ़ूंगी की ओर तेज गति से आ रही हैं। कालाढ़ूंगी पुलिस ने नैनीताल तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोकने का प्रयास किया।

जानकारी के अनुसार, तीनों कारों में सवार आठ लोग पुलिस से बदसलूकी करने लगे और वाहन के कागजात मांगने पर यूपी के किसी विधायक के रिश्तेदार होने का हवाला देकर पुलिस से भिड़ गए।

कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि पुलिस ने तीनों वाहन सीज कर दिए हैं। गिरफ्तार लोगों में यूपी के संत कबीर नगर निवासी आदित्य विक्रम शाह, रायबरेली का साहिल सिंह, गोरखपुर निवासी हर्ष शाही, लखनऊ के गोमतीनगर निवासी लकी यादव, अजीतमल औरैया निवासी शाश्वत प्रकाश, बक्सर बिहार निवासी विशाल राय, अमेठी निवासी ऋषभ देव और सिंगरोली एमपी निवासी आदित्य कुमार शामिल हैं।

