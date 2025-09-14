नैनीताल रोड पर रातभर युवकों का हुड़दंग, यूपी के विधायक का रिश्तेदार बता पुलिस से भी भिड़े

नैनीताल रोड पर रातभर युवकों ने हुड़दंग निभाया। यूपी के विधायक का रिश्तेदार बताकर वे पुलिस से भी जा भिड़े। पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की है।

नैनीताल रोड पर रातभर युवकों का हुड़दंग देखने को मिला। तीन वाहनों में सवार आठ युवक पुलिस से भिड़ गए और खुद को यूपी के एक विधायक का रिश्तेदार बता कर जांच टीम को चुनौती दे डाली। तेज रफ्तार में कार चलाते और हूटर बजाते हुए ये वाहन कालाढ़ूंगी की ओर बढ़ रहे थे, जिस पर पुलिस ने नैनीताल तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। देर रात कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों वाहन सीज कर 8 युवकों का चालान कर दिया।

पुलिस ने बताया कि शाम को राहगीरों ने सूचना दी कि एक स्कॉर्पियो, थार और फॉर्च्यूनर कार हूटर बजाते हुए कालाढ़ूंगी की ओर तेज गति से आ रही हैं। कालाढ़ूंगी पुलिस ने नैनीताल तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोकने का प्रयास किया।

जानकारी के अनुसार, तीनों कारों में सवार आठ लोग पुलिस से बदसलूकी करने लगे और वाहन के कागजात मांगने पर यूपी के किसी विधायक के रिश्तेदार होने का हवाला देकर पुलिस से भिड़ गए।