बेटी के पैदा होने पर विवाहिता को जिंदा जलाया, 80 फीसदी तक झुलसी; पति-सास समेत 5 पर FIR

हरिद्वार में विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि बेटी के पैदा होने पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। विवाहिता 80 फीसदी तक जल चुकी है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों पर मुकदमा किया है।

उत्तराखंड के हरिद्वार में हृदयविदारक घटना सामने आई है। दहेज के लिए विवाहिता को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। महिला के घरवालों का आरोप है कि घर पर बेटी के पैदा होने के बाद से अत्याचार बढ़ने लगे थे। पुलिस ने मामले में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता की पहचान 24 वर्षीय भारती के रूप में हुई है, जिसकी शादी अक्टूबर 2024 में आशीष कुमार पुत्र विजय पाल से हुई थी। जानकारी के मुताबिक, यह घटना 11 अक्टूबर की रात की है जब भारती को कथित रूप से उसके पति, ससुर, सास, नंद और जेठ ने प्रताड़ित करने के बाद पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने की कोशिश की। इस दौरान भारती करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गई और उसे गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जहां वह अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है।

पीड़िता के परिजनों का कहना है कि विवाह के बाद से ही भारती को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, और बेटी के जन्म के बाद उस पर अत्याचार और भी बढ़ गए। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पति, ससुर, सास, ननद और जेठ के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

घटना की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया और एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल को दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “यह घटना मानवता को झकझोरने वाली है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी।”