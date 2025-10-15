दरगाह के पास मां की गोद में सो रहे नवजात को उठा ले गए, मेरठ के कारोबारी को 6 लाख में बेचा

संक्षेप: दरगाह में जिरायत के लिए हरिद्वार पहुंची अमरोहा की महिला अपने नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। चोरों ने बच्चे को चोरी कर लिया और मेरठ के कारोबारी को बेच दिया। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

हरिद्वार में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार तिया है। इन्होंने कलियर में मां की गोद में सोया तीन महीने के मासूम को चोरी कर लिया था। घटना के वक्त मां की आंख लग गई थी। जब मां की आंख खुली तो हंगामा हो गया। आरोपियों ने बच्चा 6 लाख रुपए में मेरठ के कारोबारी को 6 लाख रुपए में बेच दिया था। पुलिस ने 72 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए बच्चा सकुशल बरामद कर लिया है।

कोतवाली रुड़की में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि कलियर में साबिर साहब की दरगाह में जियारत करने के लिए अमरोहा के मोहल्ला कुरैशी निवासी जहीर अंसारी बुधवार को पत्नी शमा और तीन माह के बेटे अबुजर के साथ आया था। शुक्रवार रात को वह और उसकी पत्नी एक अस्थायी दुकान के अंदर सोये हुए थे। शनिवार तड़के जहीर चाय लेने के लिए समीप ही एक दुकान पर गया। इसी दौरान बेटे अबुजर को किसी ने चोरी कर लिया।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक कार को चिह्नित किया गया। स्कार्पियो को ट्रेस करते हुए पुलिस टीम मेरठ के लक्खीपुरा पहुंची। पता चला कि बच्चे को सलमा पत्नी राजा, शहनवाज और आशु लगड़ा निवासी लक्खीपुरा उठाकर लाए है। तीनों आरोपियों को लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि बच्चे को उन्होंने कंकरखेड़ा के नगलातांशी में कारोबारी विशाल गुप्ता को छह लाख रुपये में बेच दिया है। पुलिस टीम ने विशाल गुप्ता के घर से बच्चे को बरामद कर लिया है। बच्चे को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है। मामले में आस मोहम्मद लंगड़ा, शहनाज, सलमा, अंचन निवासी सीएमओ कपाउंड, नेहा शर्मा निवासी शास्त्री नगर मेरठ, विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

संतान की लालसा ने पहुंचाया जेल संतान की लालसा ने ईंट कारोबारी विशाल गुप्ता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कारोबारी ने कलियर से चोरी बच्चे को छह लाख रुपये में खरीदा था। विशाल गुप्ता निवासी सैनिक विहार कंकरखेड़ा मेरठ का अच्छा कारोबार है। शादी के 10 साल बाद भी विशाल गुप्ता को संतान सुख नहीं मिल पाया। वह अपनी पत्नी के साथ मेरठ के प्रेम अस्पताल में उपचार करा रहा था। यहीं पर विशाल गुप्ता, नेहा शर्मा के संपर्क में आया था। विशाल गुप्ता ने नेहा शर्मा को बताया था कि उनको संतान नहीं हो रही है। यदि कोई ऐसा दंपती है जो संतान का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हो तो वह उसका बच्चा गोद सकते हैं।