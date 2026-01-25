Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़New Zealand Work Visa Scam 24 Lakh Fraud Even Panchayat Settlement Turns Fake
न्यूजीलैंड वर्किंग वीजा के नाम पर 24 लाख की धोखाधड़ी, पंचायत को भी ठगा

न्यूजीलैंड वर्किंग वीजा के नाम पर 24 लाख की धोखाधड़ी, पंचायत को भी ठगा

संक्षेप:

उधम सिंह नगर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आरोपियों ने पहले न्यूजीलैंड वर्किंग वीजा के नाम पर युवक से 24 लाख की ठगी कर दी। सैटलमेंट करने जब पंचायत बुलाई गई तो उसे भी चकमा दे दिया।

Jan 25, 2026 10:37 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूज़ीलैंड वर्किंग वीज़ा दिलाने के नाम पर रुद्रपुर निवासी से 24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि वीज़ा, एयर टिकट और अन्य खर्चों के नाम पर कुल 28 लाख रुपये की मांग की गई थी। इतना ही नहीं आरोपियों ने पंचायत को भी चकमा दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिंदुखेड़ा निवासी जसप्रीत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मई 2023 में उसकी मुलाकात काशीपुर स्थित एक कार्यालय में विशाल कुमार शर्मा से हुई थी। विशाल ने अपने साथी आवेज के साथ मिलकर खुद को विदेश भेजने वाला एजेंट बताया और न्यूज़ीलैंड वर्किंग वीज़ा, एयर टिकट व अन्य खर्चों के लिए कुल 28 लाख रुपये की मांग की। उनकी बातों में आकर उसने 11 लाख रुपये और उसके मित्र आयुष्मान सिंह ने 2 लाख रुपये अलग-अलग तिथियों में आरोपियों के खातों में जमा करा दिए।

ये भी पढ़ें:डिजिटल अरेस्ट में 23 करोड़ की ठगी पर CBI-RBI और केंद्र को 'सुप्रीम' नोटिस
ये भी पढ़ें:पुलिस ने पकड़ा साइबर फ्रॉड सरगना, श्रीरामकृष्ण आश्रम में की थी ढाई करोड़ की ठगी

पंचायत भी बुलाई गई

आरोप है कि 4 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने दोनों को न्यूज़ीलैंड का वर्किंग वीज़ा उपलब्ध करा दिया, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया, लेकिन कई महीनों तक न तो एयर टिकट दिया गया और न ही विदेश भेजा गया। लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने आरोपियों से जवाब मांगा। मामला बढ़ने पर 29 दिसंबर 2024 को पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए। पंचायत में यह तय हुआ कि रकम की भरपाई के लिए खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर स्थित 2000 वर्गफुट का एक प्लॉट दिया जाएगा। प्लॉट की कीमत 24 लाख रुपये तय की गई और यह सहमति बनी कि पहले दिए गए 13 लाख रुपये समायोजित कर शेष 11 लाख रुपये जमा कराने के बाद रजिस्ट्री जसप्रीत सिंह के नाम की जाएगी।

आरोप है कि पंचायत के बाद उसने तय धनराशि अलग-अलग तारीखों में आरोपियों और उनके सहयोगियों के खातों में जमा करा दी, लेकिन वे रजिस्ट्री टालते रहे। बाद में जांच करने पर पता चला कि जिस प्लॉट की बात की जा रही थी, वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Online Fraud Crime News Uttarakhand News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।