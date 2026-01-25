न्यूजीलैंड वर्किंग वीजा के नाम पर 24 लाख की धोखाधड़ी, पंचायत को भी ठगा
उधम सिंह नगर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आरोपियों ने पहले न्यूजीलैंड वर्किंग वीजा के नाम पर युवक से 24 लाख की ठगी कर दी। सैटलमेंट करने जब पंचायत बुलाई गई तो उसे भी चकमा दे दिया।
न्यूज़ीलैंड वर्किंग वीज़ा दिलाने के नाम पर रुद्रपुर निवासी से 24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि वीज़ा, एयर टिकट और अन्य खर्चों के नाम पर कुल 28 लाख रुपये की मांग की गई थी। इतना ही नहीं आरोपियों ने पंचायत को भी चकमा दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बिंदुखेड़ा निवासी जसप्रीत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मई 2023 में उसकी मुलाकात काशीपुर स्थित एक कार्यालय में विशाल कुमार शर्मा से हुई थी। विशाल ने अपने साथी आवेज के साथ मिलकर खुद को विदेश भेजने वाला एजेंट बताया और न्यूज़ीलैंड वर्किंग वीज़ा, एयर टिकट व अन्य खर्चों के लिए कुल 28 लाख रुपये की मांग की। उनकी बातों में आकर उसने 11 लाख रुपये और उसके मित्र आयुष्मान सिंह ने 2 लाख रुपये अलग-अलग तिथियों में आरोपियों के खातों में जमा करा दिए।
पंचायत भी बुलाई गई
आरोप है कि 4 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने दोनों को न्यूज़ीलैंड का वर्किंग वीज़ा उपलब्ध करा दिया, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया, लेकिन कई महीनों तक न तो एयर टिकट दिया गया और न ही विदेश भेजा गया। लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने आरोपियों से जवाब मांगा। मामला बढ़ने पर 29 दिसंबर 2024 को पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए। पंचायत में यह तय हुआ कि रकम की भरपाई के लिए खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर स्थित 2000 वर्गफुट का एक प्लॉट दिया जाएगा। प्लॉट की कीमत 24 लाख रुपये तय की गई और यह सहमति बनी कि पहले दिए गए 13 लाख रुपये समायोजित कर शेष 11 लाख रुपये जमा कराने के बाद रजिस्ट्री जसप्रीत सिंह के नाम की जाएगी।
आरोप है कि पंचायत के बाद उसने तय धनराशि अलग-अलग तारीखों में आरोपियों और उनके सहयोगियों के खातों में जमा करा दी, लेकिन वे रजिस्ट्री टालते रहे। बाद में जांच करने पर पता चला कि जिस प्लॉट की बात की जा रही थी, वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है।
