Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़New year Weather mussoorie nainital dehradun snowfall rain alert minus 15 degree temperature Uttarakhand latest Mausam
नए साल पर उत्तराखंड में माइनस 15 डिग्री तक जाएगा पारा, मसूरी-नैनीताल का मौसम जानें

नए साल पर उत्तराखंड में माइनस 15 डिग्री तक जाएगा पारा, मसूरी-नैनीताल का मौसम जानें

संक्षेप:

New Year Uttarakhand Weather: नए साल के पहले दिन मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कोरी ठंड और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। हिमालयी इलाकों में पारा माइनस 15 डिग्री तक जा सकता है।

Dec 31, 2025 08:50 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

New Year Uttarakhand Weather: नए साल के पहले दिन उत्तराखंड में मौसम बेहद सर्द होने वाला है, खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में घुप कोहरा और कोरी ठंड की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड, कई जगह शून्य से नीचे तापमान और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते सर्द मौसम बने रहने की पूरी संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी को उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बनी रहने की संभावना है। उच्च हिमालयी इलाकों जैसे बदरीनाथ, केदारनाथ, माणा, नीति घाटी और मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान –8 से –15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान –2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं मध्य हिमालयी क्षेत्रों जैसे मसूरी, नैनीताल के ऊंचे हिस्से और चमोली-उत्तरकाशी के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान –2 से 2 डिग्री सेल्सियस और दिन का अधिकतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में सुबह-सुबह बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी, 7 की मौके पर मौत
ये भी पढ़ें:सर्द हवाओं का सितम, पारा रिकॉर्ड स्तर पर लुढका; आज से बारिश-बर्फबारी
ये भी पढ़ें:नए साल पर मसूरी-नैनीताल में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की खैर नहीं!6 महीने जेल

मसूरी

1 जनवरी को पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम काफी ठंडा रहने की संभावना है। सुबह के समय कड़ाके की ठंड के साथ दिन में हल्की धूप और बादलों का मिश्रण देखने को मिलेगा। तापमान न्यूनतम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बादलों के कारण ठंड का असर अधिक महसूस होगा, जबकि मौसम विभाग के जिलास्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी ज्यादा हो सकती है।

नैनीताल

पहाड़ों और झील के बीच बसे नैनीताल में साल 2026 के पहले दिन ठंडी सुबह और दिन के समय मध्यम धूप रहने की संभावना है। रात के समय तापमान करीब 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि दिन में पारा 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है।

Uttarakhand New year Weather

देहरादून

देहरादून में नए साल के पहले दिन मौसम ठंडा रहेगा। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान करीब 6 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा सकता है, साथ ही ठंडी हवाओं का असर भी महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक देहरादून सहित निचले इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

हरिद्वार

हरिद्वार में 1 जनवरी को मौसम ठंडा और शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान लगभग 9 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिन के समय मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा, हालांकि सुबह-शाम ठंड का असर महसूस किया जाएगा। वर्षा की संभावना बेहद कम है।

प्रदेश के बाकी हिस्सों में कैसा मौसम रहेगा

उत्तराखंड में नए साल के पहले दिन मौसम का सामान्य रुख ठंडा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि निचले मैदानी जिलों में सुबह-शाम घना कोहरा और कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी। नए साल की शुरुआत ठंड के असर के साथ होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को गर्म कपड़े पहनने, कोहरे के दौरान यात्रा में सावधानी बरतने और पहाड़ी मार्गों पर सतर्क रहने की सलाह दी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand Weather Report Today Mussoorie Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।