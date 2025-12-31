नए साल पर उत्तराखंड में माइनस 15 डिग्री तक जाएगा पारा, मसूरी-नैनीताल का मौसम जानें

संक्षेप: New Year Uttarakhand Weather: नए साल के पहले दिन मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कोरी ठंड और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। हिमालयी इलाकों में पारा माइनस 15 डिग्री तक जा सकता है।

New Year Uttarakhand Weather: नए साल के पहले दिन उत्तराखंड में मौसम बेहद सर्द होने वाला है, खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में घुप कोहरा और कोरी ठंड की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड, कई जगह शून्य से नीचे तापमान और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते सर्द मौसम बने रहने की पूरी संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी को उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बनी रहने की संभावना है। उच्च हिमालयी इलाकों जैसे बदरीनाथ, केदारनाथ, माणा, नीति घाटी और मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान –8 से –15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान –2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं मध्य हिमालयी क्षेत्रों जैसे मसूरी, नैनीताल के ऊंचे हिस्से और चमोली-उत्तरकाशी के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान –2 से 2 डिग्री सेल्सियस और दिन का अधिकतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

मसूरी 1 जनवरी को पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम काफी ठंडा रहने की संभावना है। सुबह के समय कड़ाके की ठंड के साथ दिन में हल्की धूप और बादलों का मिश्रण देखने को मिलेगा। तापमान न्यूनतम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बादलों के कारण ठंड का असर अधिक महसूस होगा, जबकि मौसम विभाग के जिलास्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी ज्यादा हो सकती है।

नैनीताल पहाड़ों और झील के बीच बसे नैनीताल में साल 2026 के पहले दिन ठंडी सुबह और दिन के समय मध्यम धूप रहने की संभावना है। रात के समय तापमान करीब 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि दिन में पारा 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है।

देहरादून देहरादून में नए साल के पहले दिन मौसम ठंडा रहेगा। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान करीब 6 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा सकता है, साथ ही ठंडी हवाओं का असर भी महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक देहरादून सहित निचले इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

हरिद्वार हरिद्वार में 1 जनवरी को मौसम ठंडा और शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान लगभग 9 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिन के समय मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा, हालांकि सुबह-शाम ठंड का असर महसूस किया जाएगा। वर्षा की संभावना बेहद कम है।