शादी में वेडिंग पॉइंट, शराब और फास्टफूड पर बैन, महिलाओं को सिर्फ 5 गहने पहनने की अनुमति

संक्षेप: देहरादून के चकराता में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि शादी पर वेडिंग पॉइंट, शराब, फास्टफूड पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। महिलाओं के गहने भी सीमित रहेंगे। न मानने पर तगड़ा जुर्माना।

New Wedding Rules in Dehradun: 14 जनवरी से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। इस बीच देहरादून जिले के चकराता में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि वेडिंग प्वाइंट में शादी नहीं करने के साथ महिलाओं को गहने पहनने की सीमा तय करने और शादी में बीयर और फास्टफूड पर बैन रहेगा। यह फैसला खत सिलगांव में लिया गया है। फैसला नहीं मानने वाले परिवार पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया गया।

खत सिलगांव के सदर स्याणा तुलसी राम शर्मा ने बताया कि बैठक में शादी समारोह के लिये नियम तय किए गए हैं। जिनमें खत की कोई भी शादी वेडिंग प्वाइंट में नहीं की जाएगी। यह नियम 30 जून 2026 के बाद लागू होगा। कहा कि कि निर्धारित तिथि के बाद कोई व्यक्ति वेडिंग प्वाईट में शादी या भोज करता है तो उसमें गांव के लोग सम्मिलित नहीं होंगे। केवल उसी परिवार के सदस्य ही शामिल रहेंगे।

महिलाओं को ज्यादा गहने पहनने की इजाजत नहीं बैठक में तय किया गया है कि शादी समारोह, बिस्सू मेला या खत में आयोजित सामूहिक त्योहार में महिलाए सिर्फ कान के झुमके या मुंगल, नाक की फुली, मंगलसूत्र, पैर की पायल व अंगूठी ही पहन सकती है। साथ ही शादी में मामा पक्ष द्वारा सिर्फ एक बकरा ही दिया जाएगा और मामा पक्ष की तरफ से भी एक ही बकरा लिया जाएगा।

दुल्हन पक्ष से सिर्फ पांच चीजें भेंट की जाएंगी बताया कि जौनसारी रीति रिवाज से होने वाले (पाईता) झोझोड़ा विवाह में लड़की को शादी में पांच चीजें ही दी जाएंगी जिसमें, बटवा, परात, कटोरा थाली, सन्दूक व बिस्तर ही दिया जाएगा। साथ ही शादी में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, सिर्फ पहाड़ी बैण्ड बाजे की अनुमति होगी। महिलाओं को विशेष रूप से दिए जाने वाले रईणी भोज में महिलाओं को धन नही दिया जाएगा, सिर्फ आधा किलो मिठाई दी जाएगी।

अन्य गांवों पर भी तय किया जुर्माना बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर कोई गांव वेडिंग प्वाइंट में आयोजित शादी में शामिल होकर नियम का उल्लंघन करता है तो उस गांव से 50 हजार रुपए बतौर अर्थ दंड खत द्वारा वसूला जाएगा।