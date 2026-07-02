नैनीताल में नए ट्रैफिक नियम, माल रोड पर हॉर्न बैन और हनुमानगढ़ी तक नो पार्किंग
New Traffic Rules in Nainital: नैनीताल में 1 अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। बैठक में तल्लीताल डांठ से हनुमान गढ़ी तक नो पार्किंग जोन घोषित करने का फैसला भी लिया गया।
New Traffic Rules in Nainital: उत्तराखंड की मशहूर पर्यटन नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अहम बैठक ली। इसमें बड़ा फैसला लिया कि माल रोड पर एक अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं तल्लीताल डांठ से हनुमान गढ़ी तक नो पार्किंग जोन घोषित करने का फैसला लिया गया।
कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। माल रोड इसकी विशेष पहचान है। यहां पर्यटक शांत वातावरण में भ्रमण एवं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न बजाने से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। निर्णय लिया गया कि एक अगस्त से माल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। नैनीझील के आसपास यातायात को सुचारू बनाए रखने को तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन लागू करने का निर्णय लिया। पुलिस को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, डीएम ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने भी अहम सुझाव दिए। बैठक में एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्रा, डीडीए सचिव मनीष कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह एवं अरविंद पांडेय, ईओ नगर पालिका रोहिताश शर्मा आदि रहे। नैनीताल में यातायात व्यवस्था सुधारना लक्ष्य : कमिश्नर रावत ने कहा कि नैनीताल की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्यवाही करें।
पुलिस-परिवहन विभाग चलाएंगे विशेष अभियान
कुमाऊं कमिश्नर ने परिवहन एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि बिना फिटनेस कोई भी सरकारी या निजी वाहन सड़कों पर संचालित न हों। ऐसे वाहनों को सीज किया जाए। निजी वाहनों का व्यावसायिक संचालन रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए वैधानिक कार्रवाई करें।
रूसी बाईपास बनेगा आधुनिक पार्किंग हब
बैठक में रूसी बाईपास को अधिक क्षमता वाली आधुनिक पार्किंग के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि डीएम नैनीताल निर्माण एजेंसी का चयन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराएंगे। प्रस्तावित पार्किंग में पर्यटकों एवं वाहन चालकों की सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, दुकानों, सीसीटीवी निगरानी सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
नैनीताल रोड पर बारिश के साथ जाम से भी जूझा शहर
पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून की बारिश आफत बनने लगी है। बुधवार को शहर में हुई तेज बारिश के कारण नैनीताल रोड पर जाम की स्थिति बन गई। बारिश से बचने के लिए लोगों ने दोपहिया की जगह चारपहिया वाहनों का रुख किया, जिसके चलते दोपहर में सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा।
इस दौरान तिकोनिया से लेकर मंगलपड़ाव तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हर पांच मिनट में ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। एक ओर सड़कों पर पानी बह रहा था और नालियां उफान पर थीं, तो दूसरी ओर वाहनों के चक्के थमे दिखे। इस दोहरी मुसीबत ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं। कई दोपहिया वाहन चालक सड़कों पर रपटते नजर आए। जिससे लोग चोटिल भी हुए। यातायात निरीक्षक भूपेश पांडेय ने बताया कि बारिश के कारण दोपहिया को छोड़ लोग कार व अन्य चारपहिया वाहनों से निकले।
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