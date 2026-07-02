Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नैनीताल में नए ट्रैफिक नियम, माल रोड पर हॉर्न बैन और हनुमानगढ़ी तक नो पार्किंग

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

New Traffic Rules in Nainital: नैनीताल में 1 अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। बैठक में तल्लीताल डांठ से हनुमान गढ़ी तक नो पार्किंग जोन घोषित करने का फैसला भी लिया गया।

नैनीताल में नए ट्रैफिक नियम, माल रोड पर हॉर्न बैन और हनुमानगढ़ी तक नो पार्किंग

New Traffic Rules in Nainital: उत्तराखंड की मशहूर पर्यटन नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अहम बैठक ली। इसमें बड़ा फैसला लिया कि माल रोड पर एक अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं तल्लीताल डांठ से हनुमान गढ़ी तक नो पार्किंग जोन घोषित करने का फैसला लिया गया।

कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। माल रोड इसकी विशेष पहचान है। यहां पर्यटक शांत वातावरण में भ्रमण एवं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न बजाने से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। निर्णय लिया गया कि एक अगस्त से माल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। नैनीझील के आसपास यातायात को सुचारू बनाए रखने को तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन लागू करने का निर्णय लिया। पुलिस को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

ये भी पढ़ें:रोडवेज 814 नई बसें खरीदेगा, कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ेगा; कुल 4 प्रस्ताव पास

कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, डीएम ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने भी अहम सुझाव दिए। बैठक में एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्रा, डीडीए सचिव मनीष कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह एवं अरविंद पांडेय, ईओ नगर पालिका रोहिताश शर्मा आदि रहे। नैनीताल में यातायात व्यवस्था सुधारना लक्ष्य : कमिश्नर रावत ने कहा कि नैनीताल की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्यवाही करें।

पुलिस-परिवहन विभाग चलाएंगे विशेष अभियान

कुमाऊं कमिश्नर ने परिवहन एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि बिना फिटनेस कोई भी सरकारी या निजी वाहन सड़कों पर संचालित न हों। ऐसे वाहनों को सीज किया जाए। निजी वाहनों का व्यावसायिक संचालन रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए वैधानिक कार्रवाई करें।

ये भी पढ़ें:मदरसा बोर्ड खत्म होने से क्या-क्या बदलाव? एक हाथ में कुरान, एक में होगा लैपटॉप

रूसी बाईपास बनेगा आधुनिक पार्किंग हब

बैठक में रूसी बाईपास को अधिक क्षमता वाली आधुनिक पार्किंग के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि डीएम नैनीताल निर्माण एजेंसी का चयन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराएंगे। प्रस्तावित पार्किंग में पर्यटकों एवं वाहन चालकों की सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, दुकानों, सीसीटीवी निगरानी सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में मॉनसून का तूफानी अंदाज, आज 9 जिलों में भारी बारिश; IMD की चेतावनी

नैनीताल रोड पर बारिश के साथ जाम से भी जूझा शहर

पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून की बारिश आफत बनने लगी है। बुधवार को शहर में हुई तेज बारिश के कारण नैनीताल रोड पर जाम की स्थिति बन गई। बारिश से बचने के लिए लोगों ने दोपहिया की जगह चारपहिया वाहनों का रुख किया, जिसके चलते दोपहर में सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा।

इस दौरान तिकोनिया से लेकर मंगलपड़ाव तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हर पांच मिनट में ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। एक ओर सड़कों पर पानी बह रहा था और नालियां उफान पर थीं, तो दूसरी ओर वाहनों के चक्के थमे दिखे। इस दोहरी मुसीबत ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं। कई दोपहिया वाहन चालक सड़कों पर रपटते नजर आए। जिससे लोग चोटिल भी हुए। यातायात निरीक्षक भूपेश पांडेय ने बताया कि बारिश के कारण दोपहिया को छोड़ लोग कार व अन्य चारपहिया वाहनों से निकले।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Nainital Road Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।