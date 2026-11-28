धर्मनगरी हरिद्वार में जाम से निजात दिलाने और श्रद्धालुओं की राह आसान करने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के खाके को मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

धर्मनगरी हरिद्वार में जाम से निजात दिलाने और श्रद्धालुओं की राह आसान करने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (पॉड टैक्सी) के खाके को मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

प्रस्तावित योजना के तहत कुल 21.08 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसमें तीन मुख्य कॉरिडोर और 21 स्टेशन शामिल होंगे। पहला कॉरिडोर सीतापुर से भारत माता मंदिर तक 15.58 किमी का होगा, जिसमें 15 स्टेशन बनेंगे। दूसरा कॉरिडोर सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक 3.10 किमी का हो गए, जिसमें चार स्टेशन होंगे और तीसरा कॉरिडोर गणेशपुरम से डीएवी स्कूल तक 2.40 किमी को होगा, जिसमें दो स्टेशन होंगे।

कई सालों से चल रही थी तैयारी हरिद्वार में पीआरटी परियोजना को लेकर पिछले कई सालों से कवायद चल रही थी। उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना और भवन निर्माण निगम की ओर से शहर में पॉड टैक्सी संचालन की योजना तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों, बाजारों, रेलवे स्टेशन और आवासीय क्षेत्रों को एक आधुनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ना था। शुरुआती प्रस्ताव में शहर के भीतर से एलिवेटेड ट्रैक निकालने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत सड़कों के बीच पिलर खड़े कर उनके ऊपर ट्रैक तैयार किया जाना था। हालांकि, प्रस्तावित रूट सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों, संतों और श्रीगंगा सभा ने इस पर आपत्ति जताई थी। विरोध कर रही संस्थाओं का कहना था कि शहर के मुख्य बाजारों और व्यस्त सड़कों के बीच पिलर खड़े होने से पहले से ही सीमित सड़कें और संकरी हो जाएंगी। इससे दुकानों तक ग्राहकों की पहुंच प्रभावित होने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं, धार्मिक संगठनों और संतों ने हरकी पैड़ी और आसपास के धार्मिक क्षेत्रों की गरिमा को लेकर चिंता जताई थी।

यहां से होकर गुजरेंगे पीआरटी के कॉरिडोर पीआरटी के प्रस्तावित नेटवर्क में शहर के प्रमुख धार्मिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पुराने स्वीकृत रूट प्लान में प्रमुख पड़ावों के रूप में सीतापुर, ज्वालापुर, आर्यनगर, रामनगर, ऋषिकुल, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, वाल्मीकि चौक, हरकी पैड़ी, खड़खड़ी, मोतीचूर और भारत माता मंदिर शामिल थे। दूसरे कॉरिडोर में सिटी हॉस्पिटल, कनखल चौक, कनखल और दक्ष मंदिर को जोड़ा गया था। वहीं, गणेशपुरम से जगजीतपुर होते हुए डीएवी स्कूल तक तीसरा कॉरिडोर प्रस्तावित है। नए एलाइनमेंट में वाल्मीकि चौक से ललतारौ पुल, भीमगोड़ा और गंगनहर किनारे का मार्ग शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों के अंतिम स्टेशन नाम और स्थान संशोधित डीपीआर में स्पष्ट होंगे।

पीपीपी मोड पर खर्च होंगे 3028 करोड़ रुपये इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पीपीपी-डीबीएफओटी) मोड पर किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत करीब 3028 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रोजेक्ट के लिए कुल 6.9555 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिसमें 6.1171 हेक्टेयर सरकारी और 0.8384 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। इसके अलावा निर्माण सामग्री व मशीनरी रखने के लिए सीतापुर स्थित प्रस्तावित डिपो के पास पांच साल के लिए दो हेक्टेयर अस्थायी भूमि भी चिन्हित की गई है।

नए प्रस्ताव के अनुसार पीआरटी परियोजना के तहत हरिद्वार में तीन प्रमुख कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इनमें सीतापुर से भारत माता मंदिर तक का कॉरिडोर सबसे लंबा । इसके अलावा सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर और गणेशपुरम से डीएवी स्कूल तक पॉड टैक्सी का संचालन प्रस्तावित है। तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 21.08 किलोमीटर होगी। इन पर कुल 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। पुराने प्रस्ताव में वाल्मीकि चौक से ललतारौ पुल तक अलग कॉरिडोर भी शामिल था, लेकिन नए एलाइनमेंट में इस हिस्से को बदलकर गंगा किनारे से भीमगोड़ा तक जोड़ने की योजना बनाई गई है।

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