कट्टरपंथ और नफरत ही बढ़ेगी; उत्तराखंड के नए अल्पसंख्यक शिक्षा कानून पर पूर्व CM का बड़ा बयान

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा बिल लागू होने से मदरसों के आधुनिकीकरण की गति रुक जाएगी। इससे कट्टरपंथ और नफरत ही बढ़ेगी।

Gaurav Kala देहरादून, एएनआईWed, 8 Oct 2025 11:14 AM
उत्तराखंड के नए अल्पसंख्यक शिक्षा बिल 2025 को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि यह कानून मदरसाओं में आधुनिकीकरण की गति को रोक सकता है। इससे कट्टरपंथ और नफरत ही बढ़ेगी। एएनआई से बातचीत में हरीश रावत ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, "पूर्ववर्ती नारायण दत्त तिवारी के शासनकाल में मदरसाओं को समावेशी शिक्षा में लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, जिसे बाद की सभी सरकारों ने आगे बढ़ाया।"

हरीश रावत ने आगे कहा, “इस नए कदम के प्रभाव और दुष्प्रभाव भविष्य में स्पष्ट होंगे। मेरी चिंता है कि इससे मदरसाओं में आधुनिक शिक्षा की गति रुक सकती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से अब विभिन्न जाति और धर्म के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और राज्य पर बोझ भी कम हो रहा था। जितना आप किसी समुदाय को अलग करेंगे, उतना ही कट्टरपंथ बढ़ेगा, सामाजिक तनाव और नफरत बढ़ेगी।”

इस बिल को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमित सिंह (सेवानिवृत्त) का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह बिल राज्य की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और इसे अधिक समान, समावेशी और आधुनिक बनाएगा।

कानून से क्या बदलेगा

इस कानून के लागू होने के बाद, मदरसाओं को अब उत्तराखंड बोर्ड से पंजीकरण और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। सीएम धामी ने कहा कि जुलाई 2026 से सभी अल्पसंख्यक स्कूल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे (NCF) और NEP को अपनाएंगे।

ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड

मौलिक तौर पर, इस बिल से राज्य में शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और गुणवत्ता युक्त होगी। मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो मदरसाओं के बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में लाएगा।

