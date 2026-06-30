देवभूमि के मदरसों में पढ़ाई का नया पैटर्न, दिन में साइंस-मैथ्स; शाम को दीनी तालीम
देवभूमि उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसों में पढ़ाई का नया पैटर्न चलेगा। दिन में साइंस-मैथ्स जैसी आधुनिक पढ़ाई होगी तो शाम को इस्लामिक शिक्षा पढ़ाई जाएगी।
उत्तराखंड में एक जुलाई से मदरसों की सूरत बदलने वाली है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मदरसों में दोहरी पाली की शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। दिन में राज्य शिक्षा बोर्ड के अनुसार आधुनिक विषय और शाम को धार्मिक शिक्षा दी जाएगी।
हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व कंप्यूटर अनिवार्य होंगे। इससे छात्रों को राज्य बोर्ड का मान्य प्रमाणपत्र मिलेगा। मदरसा बोर्ड की मान्यता न होने से 45 हजार छात्र प्रभावित हुए थे। अल्पसंख्यक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी के मुताबिक बीस मदरसों के आवेदन ऑफलाइन मिले हैं। वेबसाइट भी मंगलवार तक चलने की संभावना है।
आधुनिकता और परंपरा का समन्वय
धार्मिक शिक्षा के नए पाठ्यक्रम को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी की देखरेख में तैयार किया गया है। इसमें धार्मिक विषयों के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है। प्रारंभिक कक्षाओं में अरबी हुरूफ, कलिमा, वुजू और नमाज की बुनियादी जानकारी दी जाएगी, जबकि उच्च कक्षाओं में कुरआन का तर्जुमा, हदीस, फिक्ह और सीरत के साथ-साथ आधुनिक सामाजिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे।
आधे से ज्यादा मदरसों पर बंदी की तलवार
प्रदेश में इस समय 452 मदरसों में 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद इनमें से आधे से ज्यादा मदरसों पर बंदी की तलवार लटक गई है। दरअसल लगभग 150 मदरसे ही पहले से स्कूलों की तर्ज पर संचालित हो रहे हैं। शेष संस्थानों को नए प्राधिकरण के 20 मानकों पर खरा उतरना होगा। जमीयत उलमा-ए-हिंद और मदरसा एसोसिएशन ने धार्मिक शिक्षा में हस्तक्षेप का विरोध करते हुए इसे मौलिक अधिकार का मुद्दा बताया है।
तकनीक से जुड़ेगा शिक्षण
पाठ्यक्रम में डिजिटल माध्यमों पर विशेष जोर दिया गया है। आई-कुरआन ऐप, दीक्षा प्लेटफॉर्म, क्यूआर कोड, ऑडियो-वीडियो कंटेंट और वर्चुअल टूर के जरिए शिक्षण होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या पर ऑफलाइन सामग्री उपलब्ध कराएंगे।
प्रवेश की प्रक्रिया में देरी के कारण असमंजस में पड़े छात्र-छात्राएं
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के परिणाम घोषित हुए एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक विवि ने दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। केंद्रीय विवि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि की ओर से प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी से छात्र-छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें खाली रहने का खतरा भी मंडराने लगा है।
सीयूईटी के माध्यम से विवि से संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया तय होती है। परिणाम आने के बाद विवि की ओर से प्रवेश पोर्टल खोला जाता हैं, लेकिन अब तक विवि की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया में देरी के चलते वह अन्य विकल्पों पर भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई छात्रों ने निजी संस्थानों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की सीटें खाली रहने की आशंका बढ़ गई है।
हालांकि विवि की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सीयूईटी परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 13 जुलाई से होगी। डीबीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल पाल ने बताया कि सीयूईटी का परिणाम जारी होने के बाद समर्थ पोर्टल की ओर से विवि प्रशासन को छात्रों का डाटा सौंपा जाता है।
बीएएमएस की परीक्षाएं 20 से
देहरादून। उत्तराखंड आयुर्वेद विवि ने बीएएमएस परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। विवि के कुलसचिव शिव कुमार बरनवाल ने तीनों परिसरों एवं सभी निजी कॉलेजों को आदेश जारी कर स्पष्ट किया। कहा कि 20 जुलाई से प्रस्तावित सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षा स्थगित होने संबंधी खबरों को पूरी तरह भ्रामक है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।