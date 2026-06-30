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देवभूमि के मदरसों में पढ़ाई का नया पैटर्न, दिन में साइंस-मैथ्स; शाम को दीनी तालीम

Gaurav Kala चांद मोहम्मद, देहरादून
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देवभूमि उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसों में पढ़ाई का नया पैटर्न चलेगा। दिन में साइंस-मैथ्स जैसी आधुनिक पढ़ाई होगी तो शाम को इस्लामिक शिक्षा पढ़ाई जाएगी।

देवभूमि के मदरसों में पढ़ाई का नया पैटर्न, दिन में साइंस-मैथ्स; शाम को दीनी तालीम

उत्तराखंड में एक जुलाई से मदरसों की सूरत बदलने वाली है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मदरसों में दोहरी पाली की शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। दिन में राज्य शिक्षा बोर्ड के अनुसार आधुनिक विषय और शाम को धार्मिक शिक्षा दी जाएगी।

हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व कंप्यूटर अनिवार्य होंगे। इससे छात्रों को राज्य बोर्ड का मान्य प्रमाणपत्र मिलेगा। मदरसा बोर्ड की मान्यता न होने से 45 हजार छात्र प्रभावित हुए थे। अल्पसंख्यक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी के मुताबिक बीस मदरसों के आवेदन ऑफलाइन मिले हैं। वेबसाइट भी मंगलवार तक चलने की संभावना है।

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आधुनिकता और परंपरा का समन्वय

धार्मिक शिक्षा के नए पाठ्यक्रम को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी की देखरेख में तैयार किया गया है। इसमें धार्मिक विषयों के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है। प्रारंभिक कक्षाओं में अरबी हुरूफ, कलिमा, वुजू और नमाज की बुनियादी जानकारी दी जाएगी, जबकि उच्च कक्षाओं में कुरआन का तर्जुमा, हदीस, फिक्ह और सीरत के साथ-साथ आधुनिक सामाजिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे।

आधे से ज्यादा मदरसों पर बंदी की तलवार

प्रदेश में इस समय 452 मदरसों में 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद इनमें से आधे से ज्यादा मदरसों पर बंदी की तलवार लटक गई है। दरअसल लगभग 150 मदरसे ही पहले से स्कूलों की तर्ज पर संचालित हो रहे हैं। शेष संस्थानों को नए प्राधिकरण के 20 मानकों पर खरा उतरना होगा। जमीयत उलमा-ए-हिंद और मदरसा एसोसिएशन ने धार्मिक शिक्षा में हस्तक्षेप का विरोध करते हुए इसे मौलिक अधिकार का मुद्दा बताया है।

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तकनीक से जुड़ेगा शिक्षण

पाठ्यक्रम में डिजिटल माध्यमों पर विशेष जोर दिया गया है। आई-कुरआन ऐप, दीक्षा प्लेटफॉर्म, क्यूआर कोड, ऑडियो-वीडियो कंटेंट और वर्चुअल टूर के जरिए शिक्षण होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या पर ऑफलाइन सामग्री उपलब्ध कराएंगे।

प्रवेश की प्रक्रिया में देरी के कारण असमंजस में पड़े छात्र-छात्राएं

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के परिणाम घोषित हुए एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक विवि ने दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। केंद्रीय विवि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि की ओर से प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी से छात्र-छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें खाली रहने का खतरा भी मंडराने लगा है।

सीयूईटी के माध्यम से विवि से संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया तय होती है। परिणाम आने के बाद विवि की ओर से प्रवेश पोर्टल खोला जाता हैं, लेकिन अब तक विवि की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया में देरी के चलते वह अन्य विकल्पों पर भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई छात्रों ने निजी संस्थानों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की सीटें खाली रहने की आशंका बढ़ गई है।

हालांकि विवि की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सीयूईटी परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 13 जुलाई से होगी। डीबीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल पाल ने बताया कि सीयूईटी का परिणाम जारी होने के बाद समर्थ पोर्टल की ओर से विवि प्रशासन को छात्रों का डाटा सौंपा जाता है।

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बीएएमएस की परीक्षाएं 20 से

देहरादून। उत्तराखंड आयुर्वेद विवि ने बीएएमएस परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। विवि के कुलसचिव शिव कुमार बरनवाल ने तीनों परिसरों एवं सभी निजी कॉलेजों को आदेश जारी कर स्पष्ट किया। कहा कि 20 जुलाई से प्रस्तावित सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षा स्थगित होने संबंधी खबरों को पूरी तरह भ्रामक है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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