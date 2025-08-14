धराली आपदा में लापता हुए लोगों का नया आंकड़ा जारी, हर्षिल में बनी अस्थायी झील को लेकर आई गुड न्यूज

राहत व बचाव कार्य की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अभी निचले क्षेत्रों में जीपीआर से स्कैनिंग की गई है और ढाई से तीन मीटर की गहराई में अब तक 20 जगहें ऐसी मिली हैं जहां भवनों या उस जैसे अन्य ढांचों का पता चला है।

उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा के बाद वहां लापता हुए लोगों की संख्या का आंकड़ा 68 हो चुका है, जिसमें से 25 व्यक्ति नेपाली मूल के हैं। इस बात की जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। साथ ही प्रशासन ने बताया कि पहाड़ों से बहकर आए मलबे की वजह से इलाके में बनी अस्थायी झील से पानी की निकासी जारी होने से फिलहाल किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है। साथ ही वहां पर नदी के रास्ते में आ रहे अवरोधों के भी हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है।

ANI से बात करते हुए अधिकारी विनोद सुमन ने कहा, 'धराली में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक हजार से ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं। अब तक 68 लोगों के लापता होने की खबर है। उनकी तलाश जारी है। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हमने सभी जिलों को सूचित कर दिया है और चेतावनी भी जारी कर दी है।' प्राप्त जानकारी के अनुसार लापता लोगों में सेना के 9 जवानों के अलावा धराली गांव के 8, आसपास के क्षेत्रों के 5, टिहरी जिले का 1, बिहार के 13, उत्तर प्रदेश के 6, राजस्थान का 1 और नेपाल के 25 नागरिक शामिल हैं। इससे पहले 42 लोगों के लापता होने की खबर थी।

'अस्थायी झील से फिलहाल बड़ा खतरा नहीं' इससे पहले, उत्तरकाशी जिले के सूचना विभाग ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने गुरुवार को हर्षिल क्षेत्र में हाल ही में बनी अस्थायी झील का निरीक्षण किया। यह अस्थायी झील हर्षिल हेलीपैड के निकट भागीरथी नदी का जलप्रवाह रूकने से बनी है। इस बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में झील के मुहाने से पानी का प्रवाह सुचारू रूप से जारी है, जिससे तत्काल किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है। हालांकि, नदी तट पर प्रवाह में बाधा बन रहे मलबे को हटाने के लिए युद्धस्तर पर मैनुअल कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राहत कार्य के दौरान जहां दलदली क्षेत्र है, वहां भारी मशीनों की तैनाती संभव नहीं है, इसलिए प्रशासन स्थानीय संसाधनों और श्रमिकों की मदद से निरंतर सफाई कार्य कर रहा है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिमचागाड़ पुल बनने के बाद प्रभावित क्षेत्र तक सड़क संपर्क बहाल करने के लिए भी युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में तेजी आ सके। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में सतत निगरानी बनाए रखते हुए समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए।

बता दें कि 5 अगस्त को धराली गांव के ऊपरी हिस्से में भीषण बादल फटने के बाद अचानक भीषण भूस्खलन हुआ था, जिससे खीरगाड़ में अचानक आई भीषण बाढ़ से धराली के निचले हिस्सों में बने कई होटल, मकान और होमस्टे जमींदोज हो गए थे। इनमें से कई ना केवल तेज बहाव में बह गए थे, बल्कि मलबे में भी दबकर दफन हो गए थे।

मलबे में लापता लोगों की खोज का काम भी युद्धस्तर पर जारी है। USDMA के अनुसार, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) की विशेष इंजीनियरिंग टीम क्षेत्र में GPR की मदद से काम कर रही है जबकि चीता हेलीकॉप्टरों की टीम द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में लिडार सर्वेक्षण किया गया है। इनमें से GPR एक भू-भौतिकीय विधि है, जो सतह के नीचे कीचड़ और पानी की मौजूदगी में भी रेडियो तरंगों के माध्यम से मानव उपस्थिति का पता लगा सकती है। इस साल फरवरी में तेलंगाना में SLBC सुरंग हादसे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था।