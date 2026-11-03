प्रॉपर्टी के विवाद में भतीजा बना कातिल! चाचा-चाची को लोहे की रॉड से मार डाला
9 साल पहले बने एक घर को लेकर चाचा-भतीजे में ऐसा विवाद हुआ कि भतीजे ने चाचा और चाची की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी।
नौ साल पहले बने एक मकान के विवाद में रविवार देर रात भतीजे ने लोहे की रॉड से हमला कर चाचा-चाची की नृशंस हत्या कर दी। घटना बैजनाथ थाना क्षेत्र के गांव नरग्वाड़ी की है। वारदात के दौरान बीच-बचाव करने आई बहू को हमलावर ने घायल कर दिया। 10 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को कौसानी के पास से गिरफ्तार कर लिया है।
प्रॉपर्टी विवाद में डबल मर्डर
जानकारी के मुताबिक पूरन चंद्र और मथुरा दत्त सगे भाई थे। उन्होंने नौ साल पहले एक साथ मिलकर मकान बनाया था। शुरुआत में सब ठीक रहा। बाद में विवाद के चलते दोनों पारिवारों में खटास हो गई। मथुरा दत्त का 58 साल का बेटा गोविंद बल्लभ खोलिया अपने 70 के चाचा पूरनचंद चंद्र खोलिया और चाची 62 साल की भगवती देवी से रंजिश रखने लगा। इसी रंजिश में रविवार को आरोपी गोविंद ने चाचा पूरन और चाची भगवती देवी पर लोहे की रॉड से आधे घंटे में करीब 10 ताबड़तोड़ वार कर दिए। दोनों की चीख-पुकार सुनकर बहू दया खोलिया और आरोपी की पत्नी नवीन खोलिया बीच-बचाव करने पहुंची। आरोपी ने उन पर वार कर दिया। हमले में बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने पूरन और भगवती देवी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल दया का उपचार जारी है। कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पहले भी किया था चाची पर हमला
आरोपी गोविंद ने 2017 में भी चाची भगवती देवी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। तब चाची किसी तरह बच गई थीं। उस बार भी मामला पुलिस तक पहुंचा था। बताया जा रहा है कि आरोपी के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने चाचा और चाची को मौत के घाट उतार दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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