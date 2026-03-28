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उत्तराखंड में नेपाली थीम पर चल रहा कसीनो पकड़ा गया, 10 डांसर समेत 35 गिरफ्तार

Mar 28, 2026 04:03 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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इस छापेमारी में पुलिस ने नेपाली थीम पर शुरू हुए कसीनो को पकड़ा है। मौके पर करीब 20 हजार कॉइन, नकदी, 6 बोतल शराब, 20 रुपए के नकली नोट और अनगिनत ताश की गड्डी मिली हैं। पुलिस ने करीब 10 महिला डांसरों समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया है।

उत्तराखंड में नेपाली थीम पर चल रहा कसीनो पकड़ा गया, 10 डांसर समेत 35 गिरफ्तार

कोतवाली ऋषिकेश की आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार आधी रात को होटल नवरंग में पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने नेपाली थीम पर शुरू हुए कसीनो को पकड़ा है। मौके पर करीब 20 हजार कॉइन, नकदी, 6 बोतल शराब, 20 रुपए के नकली नोट और अनगिनत ताश की गड्डी मिली हैं। पुलिस ने करीब 10 महिला डांसरों समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली के साथ लोकल और जनप्रतिनिधि भी शामिल होने की जानकारी मिली है।

छापेमारी से मचा हड़कंप, होटल सील

पुलिस ने होटल को सील कर दिया है। मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सीओ नीरज सेमवाल के नेतृत्व में होटल पर अचानक छापेमारी की। पुलिस को देखते ही होटल में अवैध रूप से कसीनो खेल रहे लोगों में हड़कंप मच गया। वह भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी ने उन्हें भागने नहीं दिया।

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27 मार्च को हुई थी ओपनिंग

अभी तक की जांच में पता चला कि गुमानीवाला श्यामपुर निवासी अशोक थापा नेपाली थीम पर इस कसीनो को चलाने की कोशिश कर रहा था। 27 मार्च को ही इस कसीनो की ओपनिंग हुई। जिसमें महिला डांसर कसीनो खेलने पहुंचे लोगों को लुभाने के लिए पहुंची। यह भी जानकारी मिली है कि यह सारा गेम नकद की जगह ऑनलाइन रुपए ट्रांजैक्शन के साथ चल रहा था। पुलिस इस बड़े मामले में गहन जांच पड़ताल कर रही है। जिसके बाद बड़ा खुलासा किया जाएगा।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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