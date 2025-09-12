नेपाल हिंसा की भेंट चढ़ी उत्तराखंड की महिला का शव 48 घंटे बाद मिला, पति की आंखों से छलके आंसू

नेपाल में हुई हिंसा के दौरान उत्तराखंड की एक महिला राजेश गोला की मौत हो गई, जिनका शव 48 घंटे बाद उनके पति रामबीर सिंह गोला को नेपाली सेना से मिला। वे अपनी पत्नी का शव एंबुलेंस से गाजियाबाद वापस ला रहे हैं।

नेपाल में हुई हिंसक हिंसा में उत्तराखंड की एक महिला की भी मौत हो गई। काठमांडू में देहरादून-गाजियाबाद के ट्रांसपोर्ट कारोबारी रामबीर सिंह गोला को अपनी पत्नी का शव 48 घंटे बाद मिला, जिसे देखकर वह फफक पड़े।

नेपाली सेना ने सौंपा शव गुरुवार दोपहर नेपाली सेना ने रामबीर की पत्नी राजेश गोला का शव सौंपा। रामबीर पत्नी के पार्थिव शरीर को एंबुलेंस में रखकर दोपहर दो बजे भारतीय बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। वे शुक्रवार सुबह तक गाजियाबाद पहुंच सकते हैं। काठमांडू से गाजियाबाद तक पहुंचने में उन्हें 17-18 घंटे लग सकते हैं। वहीं गाजियाबाद से एक एंबुलेंस और कुछ वाहनों के साथ रामबीर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी यूपी-नेपाल बॉर्डर के लिए सुनौली गोरखपुर रवाना हो गए। देहरादून स्थित यूनिट के मैनेजर बृजेश और रामबीर के भतीजे अमित कुमार गोला ने बताया कि काठमांडू से सुनौली बॉर्डर आने में उन्हें आठ घंटे लगेंगे। भारत-नेपाल बॉर्डर पर राजेश गोला के शव को गाजियाबाद से भेजी गई एंबुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा। उनको अपने खर्चे पर ही एंबुलेंस बुक करनी पड़ी है।

नेपाल में ट्रांसपोर्ट कारोबारी रामबीर सिंह गोला की पत्नी की जान जाना दुखद है। कारोबारी ने शुरुआत में पार्थिव शरीर को एयर एंबुलेंस से लाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। रामबीर ने खुद एंबुलेंस बुक की। गाजियाबाद से भी उनके परिचित बार्डर पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि 12 सितंबर को पार्थिव शरीर गाजियाबद पहुंचेगा। रामबीर से मेरी बात हुई थी, उन्हें वहां काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। -रवि राना, महासचिव-मगर समाज