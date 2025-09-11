मैत्री बस सेवा ठप, चोर रास्तों पर पैनी नजर; नेपाल में खून-खराबे से भारत में कितना असर

नेपाल में खून-खराबे का असर भारत में भी दिख रहा है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। सुरक्षा कर्मी चोर रास्तों पर पैनी नजर रख रहे हैं और गश्त बढ़ा दी है। मैत्री बस सेवा बंद कर दी गई है। व्यापार और आवागमन पूरी तरह से ठप है।

Nepal Violence Impact in India: नेपाल में बिगड़ते हालात का असर भारत-नेपाल सीमा पर भी दिखाई देने लगा है। सीमा बंद होने से नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मैत्री बस सेवा बंद कर दी गई है, व्यापार भी पूरी तरह से ठप है। सबसे ज्यादा असर चंपावत के बनबसा के व्यापारियों पर पड़ा है, जहां किराना, कपड़ा और हार्डवेयर की दुकानों की बिक्री प्रभावित हो रही है। खटीमा के बाजार में भी नेपाल से आने वाले ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। पुलिस चोर रास्तों पर पैनी नजर रख रही है।

मैत्री बस सेवा बंद महेंद्रनगर से दिल्ली और देहरादून तक चलने वाली भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा मंगलवार से बंद कर दी गई है। इससे दोनों देशों के यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहले रोजाना हजारों नेपाली नागरिक इलाज के लिए खटीमा के अस्पतालों में आते थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। खटीमा से महेंद्रनगर में दुकान चलाने वाले व्यापारी भी सीमा पार नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों पर काम करने वाले नेपाली मजदूर भी फंसे हुए हैं। दिल्ली से नेपाल लौटने वाले नागरिकों को भी सीमा पर रोक दिया गया है।

चोर रास्तों पर नजर नेपाल के बिगड़ते हालात को लेकर ऊधमसिंह में अलर्ट जारी है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एक प्लाटून पीएससी को बॉर्डर पर तैनात किया है। इसके अलावा डीएफओ को वन्यकर्मियों को भी अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। चोर रास्तों पर एसएसबी और पुलिस की गश्त जारी है। वहीं थाने की पुलिस अलग से गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। नेपाल सरकार के सोशल मीडिया के 26 प्लेटफार्मों लगाई गई रोक ने हिंसा का रूप ले लिया और नेपाल में हालात बेकाबू हो गए है।

सीमा से सटे जिलों में अभी भी अलर्ट नेपाल अभी सेना के हवाले है। इसको देखते हुए ऊधमसिंह नगर में भी अलर्ट घोषित है। एसएसपी ने बताया कि हाालत को देखते हुए एक प्लाटून पीएससी को बॉर्डर पर तैनात किया गया हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा चोर रास्तों पर एसएसबी और पुलिस की गश्त जारी है, जिससे कोई भी इन रास्तों से जिले में प्रवेश न कर पाए। आसपास की थाना पुलिस भी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।