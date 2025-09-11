nepal violence impact in india Friendship Bus Service Suspended Vigil on Smuggling Routes high alert मैत्री बस सेवा ठप, चोर रास्तों पर पैनी नजर; नेपाल में खून-खराबे से भारत में कितना असर, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
मैत्री बस सेवा ठप, चोर रास्तों पर पैनी नजर; नेपाल में खून-खराबे से भारत में कितना असर

नेपाल में खून-खराबे का असर भारत में भी दिख रहा है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। सुरक्षा कर्मी चोर रास्तों पर पैनी नजर रख रहे हैं और गश्त बढ़ा दी है। मैत्री बस सेवा बंद कर दी गई है। व्यापार और आवागमन पूरी तरह से ठप है।

Gaurav Kala खटीमा, हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:56 AM
Nepal Violence Impact in India: नेपाल में बिगड़ते हालात का असर भारत-नेपाल सीमा पर भी दिखाई देने लगा है। सीमा बंद होने से नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मैत्री बस सेवा बंद कर दी गई है, व्यापार भी पूरी तरह से ठप है। सबसे ज्यादा असर चंपावत के बनबसा के व्यापारियों पर पड़ा है, जहां किराना, कपड़ा और हार्डवेयर की दुकानों की बिक्री प्रभावित हो रही है। खटीमा के बाजार में भी नेपाल से आने वाले ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। पुलिस चोर रास्तों पर पैनी नजर रख रही है।

मैत्री बस सेवा बंद

महेंद्रनगर से दिल्ली और देहरादून तक चलने वाली भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा मंगलवार से बंद कर दी गई है। इससे दोनों देशों के यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहले रोजाना हजारों नेपाली नागरिक इलाज के लिए खटीमा के अस्पतालों में आते थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। खटीमा से महेंद्रनगर में दुकान चलाने वाले व्यापारी भी सीमा पार नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों पर काम करने वाले नेपाली मजदूर भी फंसे हुए हैं। दिल्ली से नेपाल लौटने वाले नागरिकों को भी सीमा पर रोक दिया गया है।

ये भी पढ़ें:नेपाल के खून-खराबे ने पत्नी को छीना, अब शव भारत लाने को भटक रहा दून का कारोबारी

चोर रास्तों पर नजर

नेपाल के बिगड़ते हालात को लेकर ऊधमसिंह में अलर्ट जारी है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एक प्लाटून पीएससी को बॉर्डर पर तैनात किया है। इसके अलावा डीएफओ को वन्यकर्मियों को भी अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। चोर रास्तों पर एसएसबी और पुलिस की गश्त जारी है। वहीं थाने की पुलिस अलग से गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। नेपाल सरकार के सोशल मीडिया के 26 प्लेटफार्मों लगाई गई रोक ने हिंसा का रूप ले लिया और नेपाल में हालात बेकाबू हो गए है।

सीमा से सटे जिलों में अभी भी अलर्ट

नेपाल अभी सेना के हवाले है। इसको देखते हुए ऊधमसिंह नगर में भी अलर्ट घोषित है। एसएसपी ने बताया कि हाालत को देखते हुए एक प्लाटून पीएससी को बॉर्डर पर तैनात किया गया हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा चोर रास्तों पर एसएसबी और पुलिस की गश्त जारी है, जिससे कोई भी इन रास्तों से जिले में प्रवेश न कर पाए। आसपास की थाना पुलिस भी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।

एसएसबी ने गश्त बढ़ाई

इस बीच, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 57वीं वाहिनी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इन अभियानों का नेतृत्व क्षेत्रक मुख्यालय पीलीभीत के उप-महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा और 57वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोहर लाल कर रहे हैं। मेलाघाट क्षेत्र में एसएसबी और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त गश्त भी बढ़ा दी गई है। कमांडेंट मनोहर लाल ने कहा कि सीमा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध गतिविधियों, तस्करी और राष्ट्रविरोधी तत्वों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवान चौबीसों घंटे गश्त कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

