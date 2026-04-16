नेपाल में सरकार बदलने के बाद भारतीय सामानों पर सख्ती, बॉर्डर पर भारी-भरकम 'वसूली'
Indo-Nepal Border: नेपाल में नई सरकार आने के बाद सख्ती बढ़ गई है। भारतीय सामानों पर बॉर्डर में भारी-भरकम कस्टम टैक्स लग रहा है। 100 रुपए से अधिक के सामान पर नेपाल में भंसार लग रहा है। इससे भारतीय बाजारों में चिंता है।
Indo-Nepal Border News: नेपाल में सरकार बदलने के बाद भारतीय बाजारों से खरीदारी को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। सौ रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर नेपाल सीमा पर भंसार (कस्टम शुल्क) वसूली की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को बकायदा मुनादी कराकर नेपाल प्रशासन सचेत कर रहा है। नेपाल की सख्ती से सीमा से सटे भारतीय बाजारों में हड़कंप है। कारोबार प्रभावित होने लगा है।
भारत से खरीदे गए 100 रुपये से अधिक के सामान पर नेपाल में भंसार लगता है। यह शुल्क नेपाल के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लागू है, लेकिन उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को जरूरतों के मद्देनजर इसमें ढिलाई बरती जाती रही है। इससे भारतीय बाजारों में कारोबार खूब चलता है। लेकिन नेपाल में नई सरकार ने नियमों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है।
100 रुपए के अधिक सामान पर कस्टम टैक्स
100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार (कस्टम टैक्स) अनिवार्य कर दिया है। नेपाल सरकार की ओर से माल के प्रकार के अनुसार पांच प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक भंसार लिया जा रहा है। कई सामानों पर 13 प्रतिशत तक बिक्री कर भी तय है। भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सदियों पुरानी व्यापार परंपरा पर इससे झटका लगा है।
दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी सख्ती
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से लगी सीमा पर रहने वाले नेपाली नागरिक दैनिक जरूरतों के सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। नेपाली लोग झूलाघाट और धारचूला बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा में भी यही स्थिति है। खासकर दाल, चावल, चीनी, तेल, कपड़े आदि पर सख्ती हो रही है।
कस्टम विभाग नेपाल प्रभारी पुरेंद्र बिष्ट का कहना है कि भारत से 100 रुपये से अधिक के सामान पर भंसार लगेगा। पिथौरागढ़ से लगे दार्चुला और जुलाघाट क्षेत्रों में यह नियम लागू कर दिया गया है।
बनबसा से रोज होता है लाखों का कारोबार
बनबसा। कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पीतांबर जोशी ने बताया कि भंसार पहले से लागू है, लेकिन नई सरकार ने इसे सख्ती से लागू कर दिया है। व्यापार मंडल महामंत्री अभिषेक गोयल ने बताया कि बनबसा में नेपाल के लोगों से प्रतिदिन 30 से 40 लाख रुपये का कारोबार होता है। बनबसा से नेपाल के लिए 50 से 60 लोग साइकिल से सामान ले जाते हैं। सख्ती के बाद साइकिल पर करियर सेवा सीमित हो गई है।
मुनादी कराई जा रही
जुलाघाट में नेपाली प्रशासन ने लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई। नागरिकों को चेतावनी दी जा रही है कि वे भारत से खरीदारी करते समय रसीद साथ रखें। सीमा पर भंसार (नेपाली कस्टम कार्यालय) में शुल्क जमा करें।
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