Nepal protest updates good news india nepal friendship bus service resume after 4 days नेपाल में हालात सुधरे तो भारत से भी गुड न्यूज, चार दिन बंदी के बाद मैत्री बस सेवा शुरू, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Nepal protest updates good news india nepal friendship bus service resume after 4 days

नेपाल में हालात सुधरे तो भारत से भी गुड न्यूज, चार दिन बंदी के बाद मैत्री बस सेवा शुरू

नेपाल में हालात सुधरने लगे हैं। भारत से भी गुड न्यूज आई है। चार दिन की बंदी के मैत्री बस सेवा शुरू हो गई है। सेवा शुरू होने से दून से नेपाल जाने और नेपाल से देहरादून आने वाले यात्रियों को सुविधा मिली है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:34 AM
share Share
Follow Us on
नेपाल में हालात सुधरे तो भारत से भी गुड न्यूज, चार दिन बंदी के बाद मैत्री बस सेवा शुरू

नेपाल में राजनीतिक हालात सामान्य होने लगे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज मंत्रिमंडल गठित करेंगी। आम चुनाव अगले साल 5 मार्च को होंगे। नेपाल में जैसे ही हालात सुधरे, भारत से भी गुड न्यूज आई है। चार दिन तक बंद रहने के बाद देहरादून-नेपाल मार्ग पर यातायात बहाल हुआ है। यात्रियों को अब सीमापार जाने की सुविधा मिल गई है।

इस राहत के साथ ही नेपाल और भारत के बीच आम लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सहजता लौट रही है।

ये भी पढ़ें:नेपाल के बाद लंदन की सड़कों पर उतरे लाखों लोग, दक्षिणपंथी गुटों की क्या है मांग?

देहरादून-नेपाल के बीच चलने वाली मैत्री सेवा शुरू हो गई है। यह सेवा नेपाल में विद्रोह के चलते चार दिनों से बंद चल रही थी। सेवा शुरू होने से दून से नेपाल जाने और नेपाल से देहरादून आने वाले यात्रियों को सुविधा मिली है।

देहरादून-नेपाल के बीच मैत्री बस सेवा कई सालों से चलती है। लेकिन नेपाल में विद्रोह के चलते सेवा यह सेवा इसी हफ्ते मंगलवार से नहीं चल पा रही थी। अब नेपाल में हालात सामान्य होने पर बस का संचालन शुरू हो गया है।

सेवा रात सवा आठ बजे नेपाल महेंद्रनगर के लिए रवाना होती है, जो हरिद्वार-नजीवाबाद-धामपुर-रुद्रपुर-टनकपुर-बनबसा होते हुए महेंद्रनगर जाती है।

Nepal Crisis Nepal Border Indo-Nepal Border

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।