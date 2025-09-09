उत्तराखंड की सीमा से सटे नेपाल के कंचनपुर में भी भारी बवाल के बाद कर्फ्यू, कैसे हैं हालात

Nepal protest update: उत्तराखंड की सीमा से सटी नेपाल के कंचनपुर से भी हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई हैं। वहां प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।

Nepal Protest Update: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ उठी चिंगारी एक ही दिन में देशभर तक फैल गई है। उपद्रवियों ने नेपाल की संसद समेत कई सरकारी प्रतिष्ठानों को भी आग के हवाले कर दिया है। बेकाबू हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। हिंसा और आगजनी की खबरें उत्तराखंड की सीमा से लगती नेपाल के कंचनपुर से भी आई हैं। वहां बवाल के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है।

देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सोमवार को कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर उग्र हो गए और उन्होंने आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों लोगों की मौत हो गई और 350 से अधिक घायल हैं।

उत्तराखंड की सीमा से लगे कंचनपुर में बवाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बनबसा से सटे नेपाल के कंचनपुर बाजार में भी आक्रोशित युवा सड़कों पर उतर आए। नेपाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालात बिगड़ने पर नेपाल पुलिस और आर्म्ड फोर्स की भारी तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि सुरक्षा बल हालात काबू में रखने की कोशिश में जुटे हैं।