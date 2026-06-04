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SIR ने बढ़ा दी टेंशन! नेपाल से ब्याहकर भारत में आईं बहुएं कैसे बनेंगी वोटर; 8 जून से सत्यापन

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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नेपाल से ब्याहकर भारत आईं बहुओं के सामने एसआईआर का संकट पैदा हो गया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 8 जून से सत्यापन शुरू होना है।

SIR ने बढ़ा दी टेंशन! नेपाल से ब्याहकर भारत में आईं बहुएं कैसे बनेंगी वोटर; 8 जून से सत्यापन

निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान ने नेपाल मूल की विवाहित महिलाओं की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में वर्षों से मतदान कर रही ऐसी महिलाओं के सामने अब आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की चुनौती खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रक्रिया में व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया तो कई महिलाएं मतदाता सूची से बाहर हो सकती हैं।

जिले में आठ जून से एसआईआर अभियान शुरू होना है। अभियान के तहत मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेपाल से विवाह कर भारत आई महिलाओं के लिए मायके पक्ष से संबंधित दस्तावेज या मतदाता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना आसान नहीं है। ऐसे में उन्हें भविष्य में मतदाता सूची में नाम बनाए रखने को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

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इस संबंध में स्थानीय लोगों ने एडीएम योगेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जोशी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से रोटी-बेटी का संबंध रहा है। सीमांत में दशकों से नेपाल की युवतियों का विवाह भारत में होता आया है। उन्होंने सरकार से नागरिकता और दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।

बीएलए नियुक्ति में भाजपा आगे

पिथौरागढ़। एसआईआर अभियान के तहत राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए जा रहे हैं। जिले के 611 मतदेय स्थलों पर भाजपा ने सभी 611 बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने 410 और बसपा ने दो बीएलए नियुक्त किए हैं।

सीमा क्षेत्रों में अधिक हैं नेपाली मूल की बहुएं

पिथौरागढ़। नेपाल सीमा के झूलाघाट, धारचूला, जौलजीबी, बलुवाकोट और अस्कोट क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नेपाली मूल की महिलाएं विवाह के बाद भारतीय परिवारों में हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। एसआईआर अभियान की जानकारी मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता बढ़ गई है।

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15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची छपेगी

पिथौरागढ़। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 14 जुलाई 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। निस्तारण की प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी और अंतिम निर्वाचक नामावली 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

93.89% मतदाताओं का सत्यापन पूरा

पिथौरागढ़। जिले के 3,68,933 मतदाताओं में से 3,46,404 का सत्यापन पूरा किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 93.89 प्रतिशत है। धारचूला विधानसभा क्षेत्र में 94 प्रतिशत, डीडीहाट में 96.97 प्रतिशत, पिथौरागढ़ में 92.14 प्रतिशत और गंगोलीहाट में 93.02 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है।

एसआईआर की समीक्षा

पिथौरागढ़। डीएम आशीष भटगांई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसआईआर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासन के अनुसार आठ जून से सात जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित और एकत्र करेंगे। इस चरण में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य होगा, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। मतदाताओं के लिए आधार संख्या देना भी पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा।

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पिथौरागढ़ एसडीएम योगेंद्र सिंह का कहना है कि निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। नेपाल से विवाह कर आई महिलाओं के संबंध में जानकारी मिली है। मतदाता वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। आयोग ने 12 प्रकार के दस्तावेजों को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। दस्तावेजों के आधार पर एआरओ स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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