NEET में 215 अंकों को छात्रा ने दिखाया 315, काउंसलिंग में QR कोड से खुली पोल; FIR दर्ज
नीट यूजी काउंसिलिंग के दौरान छात्रा ने 215 अंकों को 315 अंक दिखाकर बड़ी फर्जीवाड़ा किया। हालांकि इस दौरान काउंसिलिंग के क्यूआर कोड से पोल खुल गई। मामले में मुकदमा हुआ है।
आयुर्वेद विवि की आयुष यूजी काउंसलिंग में कथित तौर पर फर्जी तरीके से प्रवेश की कोशिश का मामला सामने आया है। एक महिला अभ्यर्थी के नीट के स्कोरकार्ड में वास्तविक अंकों से 100 अंक अधिक दर्शाए गए। जांच में यह खुलासा होने पर विवि प्रशासन ने डोईवाला कोतवाली को तहरीर दे दी है।
विवि के उप-कुलसचिव संजीव कुमार पांडेय की तहरीर के अनुसार, आयुष यूजी की ऑफलाइन काउंसलिंग मंगलवार को कराई गई। इसमें हरियाणा का परीक्षिताबाद निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी के प्रवेश के लिए पहुंचा। आरोप है कि काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत स्कोरकार्ड में छात्रा के नीट में 315 अंक दर्शाए गए थे, जबकि असल में अंक 215 दर्ज थे। दस्तावेजों के सत्यापन और क्यूआर कोड की जांच के दौरान यह अंतर पकड़ा में आया।
बोर्ड के एफआईआर के निर्देश
आयुर्वेद विवि प्रशासन ने इस प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर काउंसलिंग बोर्ड के सामने रखी। बोर्ड ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस मामले को संदिग्ध और कूटरचित मानते हुए केस दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से जांच और कार्रवाई का अनुरोध किया गया।
ई-मेल से भी भेजा था ज्यादा अंकों का स्कोरकार्ड
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पक्ष ने 23 नवंबर को शाम 7:13 बजे ई-मेल के जरिये भी स्कोरकार्ड आयुर्वेद विवि को भेजा था। इसके अलावा एक सूची भी उपलब्ध कराई थी, जिसमें छात्रा के नीट में 315 अंकों का उल्लेख था। काउंसलिंग में दो अलग-अलग आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक में 315 और दूसरे में 215 अंक दर्ज थे।
उप-कुलसचिव संजीव कुमार पांडेय ने कहा कि अभ्यर्थियों के नीट के वास्तविक अंक राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। मंगलवार को मिले कथित फर्जी स्कोरकार्ड के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में धोखाधड़ी के प्रयास के मामले में पुलिस से जांच और कार्रवाई का अनुरोध किया है।
लापता के फर्जी हस्ताक्षर से एग्रीमेंट बनाने में 5 पर केस
एक अन्य घटना के तहत गंगा में डूबकर लापता हुए युवक के फर्जी हस्ताक्षर और पुराने स्टाम्प का उपयोग कर फर्जी एग्रीमेंट तैयार करने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने लापता युवक की पत्नी, स्टाम्प विक्रेता और नोटरी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मामले को लेकर धामावाला बाजार निवासी बबीता ने कोर्ट में अपील की। बताया कि उनका भाई अमित बोबल 26 जून 2022 को ऋषिकेश में गंगा में बह गया था। उसका अब तक सुराग नहीं लगा है। तृतीय अपर सिविल जज (एसडी) देहरादून की कोर्ट में चल रहे सिविल केस में अमित की पत्नी डिम्पल बोबल ने 15 जून 2022 का एक एग्रीमेंट दाखिल किया। जिस पर एमडीडीए कॉलोनी निवासी आकाश ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किए।
इस एग्रीमेंट को लेकर संदेह होने पर बबीता ने कोषागार से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। 20 मई 2024 को मिली सूचना में खुलासा हुआ कि एग्रीमेंट में लगा 100 रुपये का स्टाम्प चार सितंबर 2008 को स्टाम्प विक्रेता अतुल कुमार को जारी हुआ था और जून 2022 में कोषागार से इसकी बिक्री नहीं हुई। इसे फर्जीवाड़ा करार दिया गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रेसकोर्स निवासी डिम्पल, आकाश, डांडीपुर मोहल्ला निवासी आभा सिंह, स्टाम्प विक्रेता अतुल और कचहरी के नोटरी कमलेश चौहान पर फर्जीवाड़ा करने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में केस दर्ज किया है। सीओ सिटी विवेक कुटियाल ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।
पत्नी लगा चुकी आरोप
इस मामले में आरोपी बनाई गईं डिम्पल ने भी हाल में प्रेसवार्ता कर पति के फर्जी हस्ताक्षर कर जमीनों के अनुबंध और बंधक पत्र पंजीकृत करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उनके पति के गंगा में बह जाने के बाद यह घटना हुई। डिम्पल ने अपने पति अमित बोबल के व्यापारिक परिचित और सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई। जिस पर जांच जारी है।
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