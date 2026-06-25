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कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में NEET छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, घटना के बाद CCTV वीडियो

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में एमपी की एक छात्रा ने संदिग्ध हालत में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में NEET छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, घटना के बाद CCTV वीडियो

मध्य प्रदेश से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी आई एक छात्रा की कोचिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है, छात्रा अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी आया है। परिजनों के हल्द्वानी पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, मनीपुरा-कोलारस, शिवपुरा भोपाल निवासी 18 वर्षीय अंजलि जाटव पुत्री रघुवीर जाटव नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा के बड़े भाई ने भी हल्द्वानी से ही तैयारी कर सफलता पाई थी। इसी को देख परिजनों ने अंजलि को मुखानी स्थित एक कोचिंग संस्थान से तैयारी कराने का फैसला किया। 30 मई को ही वह हल्द्वानी आई और एडमिशन लिया। यहां कोचिंग संस्थान के पास में किराये के भवन पर हॉस्टल है, जिसमें छात्रा रहती थी।

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छात्रा ने दुपट्टा से फंदा लगाकर जान दी थी

कोचिंग संस्थान की ओर से पुलिस को बताया गया कि मंगलवार देर रात छात्रा दुपट्टे से फंदा लगाकर पंखे से लटकी मिली। पास के कमरे में रहने वाली छात्रा ने उसे फंदे पर लटका देखकर प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद कोचिंग प्रबंधन के लोग छात्रा को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मुखानी पुलिस भी मौके पर पहुंची। एसओ मुखानी सुशील जोशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मौके से एक रजिस्टर बरामद हुआ है। इसमें शायरी समेत छात्रा ने अपने अनुभव लिखे हैं। सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन हल्द्वानी के लिए रवाना हो चुके हैं। कोचिंग संस्थान और हॉस्टल में रहने वाले अन्य लोगों से पूछताछ की गई है।

मोबाइल की सीडीआर खोलेगी मौत का राज

एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि छात्रा का मोबाइल कब्जे में लिया गया है। सीडीआर निकालकर आखिरी कॉल्स के बारे में जानकारी जुटाने के मुखानी कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए हैं। छात्रा ने जिस किसी से भी आखिरी बार बात की है, उसकी लोकेशन निकाली जा रही है। साथ ही गूगल एकाउंट, चैट हिस्ट्री चेक किए जा रहे हैं, ताकि घटना की लीड मिल सके। पुलिस आत्महत्या के अलावा सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

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सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया

घटना की रात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसमें कुछ लोग युवती को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह घटना के बाद का सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल सीसीटीवी फुटेज की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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