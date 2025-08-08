बनी, लुटो, फूटी, ब्रॉन... मिलिए NDRF की डॉग स्क्वाड से, जो मलबे में तलाशेंगे जिंदगी
उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में बचाव अभियान जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड भी शामिल होगी। ये खोजी कुत्ते रेबरा प्रजाति के हैं, जिन्हें 56 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है।
एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की डॉग स्क्वाड टीम में विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते बनी, लुटो, फ्रूटी और ब्रॉन धराली पहुंच चुके हैं, जहां वे मलबे में जिंदगी की तलाश करेंगे। लैब्राडोर प्रजाति के ये कुत्ते आपदा क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। ये कुत्ते जीवित लोगों और मानव अवशेषों का पता लगाने के लिए आपदाग्रस्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
माणा के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थे शामिल
गुरुवार को मातली हेलीपैड पर एनडीआरएफ की टीम में शामिल ये डॉग अपने प्रशिक्षक डीएच प्रदीप और डीएच विरेंद्र के साथ हेलीकॉप्टर से हर्षिल जाने के लिए तैयार बैठे थे। 15 एनडीआरएफ की यह टीम गदरपुर, यूएसनगर से यहां पहुंची थी। प्रशिक्षक डीएच प्रदीप ने बताया कि इन डॉग्स ने चमोली जिले में माणा रेस्क्यू अभियान में भाग लिया था, जहां हिमस्खलन के बाद 54 श्रमिक फंस गए थे। श्रमिकों की तलाश में डॉग्स टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
दी गई है खास ट्रेनिंग
उन्होंने बताया कि इन्हें 56 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है। बता दें कि एनडीआरएफ की ओर से आमतौर पर बेल्जियन मेलिनोइस और लैब्राडोर जैसी नस्लों के कुत्तों का उपयोग किया जाता है। एनडीआरएफ के पास ऐसे खोजी कुत्तों की अपनी पहली टुकड़ी है, जो आपदा क्षेत्र में मृतकों या मानव अवशेषों को सूंघकर खोज सकते हैं। डॉग स्क्वाड एनडीआरएफ के जवानों के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक टीम के रूप में खोज और बचाव अभियान को अंजाम देते हैं।
